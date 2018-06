Ausstellungseröffnung am 1. Juli im Robert Koepke Haus Schwalenberg

Franziska Guettler – SAPHIR

Schieder-Schwalenberg. Wie Bühnenbilder einer Welt, die jenseits der vermeintlichen Wirklichkeit liegt, erscheinen die Werke der in Leipzig lebenden und arbeitenden Künstlerin Franziska Guettler. Flüchtige Szenerien, in denen menschliche und tierische Protagonisten inmitten phantastisch-rätselhafter Kulissen aufeinandertreffen. Absurde Konstellationen, zumeist in nächtlicher Natur, die uns als Betrachter im Unklaren zurücklassen und mit unserer Wahrnehmung spielen.

Franziska Guettlers Bilder sind im wahrsten Sinne des Wortes vielschichtig. Sie geben keine Lösungen oder Deutungen vor, sind nicht überfrachtet mit Pathosformeln. Auf subtile Weise laden sie ein ergründet zu werden und öffnen sich demjenigen, der bereit ist, hinter die Fassade dessen zu blicken, das wir gemeinhin als Realität bezeichnen.

Eröffnung der Ausstellung am 1. Juli 2018 um 17 Uhr im Robert Koepke Haus Schwalenberg. Die Künstlerin ist anwesend. Einführung: Prof. Dr. Martin Oswald (PH Weingarten)