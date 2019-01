Ausstellung „Verve“ läuft bis Ende Januar

Bielefeld. Die Ausstellung „Verve“ mit Malereien und Tuschezeichnungen aus der gleichnamigen Reihe des Bielefelder Künstlers Aatifi ist noch bis Ende Januar zu sehen. Rund 30 Arbeiten auf Leinwand und Papier umfasst die Präsentation im Schauraum über dem Atelier Aatifi im Bielefelder Zentrum.

Von filigraner Leichtigkeit sind die neuen, ausdrucksstarken blau-weißen Malereien von Aatifi. Bei den jüngsten, mittel- und großformatigen Verve-Werken steht die Farbe Blau im Mittelpunkt. In Verbindung mit Weiß hat Aatifi in teils viskosem, teils deckendem Farbauftrag reduzierte Formen und Linien übereinandergeschichtet. Die Bildkompositionen mit Assoziationen an die Tiefe des Meeres oder die Weite des Himmels sind von starker Räumlichkeit geprägt. Exzessive Spritzer zeugen vom dynamischen Malprozess. Zudem werden farbenfrohe kleinere Malereien in Gelb-Violett und Papierarbeiten in Blau, Rot oder Violett gezeigt. Die Ausstellung im Schauraum (2. OG), Atelier Aatifi, Ravensberger Straße 47 (Hinterhaus) wird bis Sonntag, 27. Januar 2019 täglich nach Vereinbarung geöffnet (unter info@aatifi.de oder 01 71_41 45 081). Weiteres unter www.aatifi.de

Abbildung: © Atelier Aatifi / Repros: Wolfgang Holm