Ausstellung PERO: „cARTon Kreationen“

Künstler Peros Werke sind in einer Vernissage in Bielefeld zu bewundern

Bielefeld. Pero (Peter Stamol) in Zagreb geboren, in Deutschland gelebt und gearbeitet, seit 1994 auf La Gomera lebend und schaffend. Als freischaffender Künstler ist er seit 35 Jahren tätig und hat mit verschiedenen Materialien gearbeitet u. a. Skulpturen aus Metall, Malerei (Acryl auf Leinwand), Grafikdesign, Comics usw.

Pero begann 2006 mit seinen cARTon- Kreationen. Ausstellungen in Bilabao, Hamburg, Freiburg, Köln, Bielefeld, München usw. und natürlich La Gomera folgten. Pero kreiert Bilder und Skulpturen aus Wellpappe.

Vernissage:

28.4.2018 ab 17.00 Uhr (bis 22.00)

Ort: Räume der Agentur „NEWTONE Musik- und Kulturmanagement“

Die Ausstellung geht bis zum 22.5.2018 / Öffnungszeiten (auf Wunsch MO-DO 10-16Uhr)