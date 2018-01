Ausstellung Help Portrait für Geflüchtete

Bielefeld. Vielleicht können Sie sich noch an unsere erfolgreiche Hilfsaktion in diesem Jahr erinnern, wo wir über 100 Geflüchteten einen schönen Tag bereitet haben und ihnen am Ende noch ein gerahmtes Portrait mit nach Hause geben konnten.

https://help-portrait-bielefeld.de/

Dieser Aktionstag hat alle Teilnehmer sehr bewegt, besonders auch die über 30 ehrenamtlichen Helfer. Unser Wunsch war es immer eine Ausstellung zu organisieren, um die Bilder der Geflüchteten zu zeigen und auch die ganze Aktion vorzustellen.

Am 9. Januar 2018, um 18.00 Uhr ist es soweit!

Die Ausstellung mit vielen Portrait-Bildern, Making of Bildern, Pressemitteilungen und Tonaufzeichnungen wird im Alten Rathaus, Niederwall 27 in Bielefeld unter der Schirmherrschaft von cultur.konsum stattfinden. Sie haben die Möglichkeit viele der ehrenamtlichen Helfer kennen zu lernen. Es wird auch eine musikalische live Untermalung geboten.