Ausstellung: Exkursion nach Shanghai und Yinchuan

Bielefeld (fhb). In der Galerie der Bibliothek des Fachbereichs Gestaltung werden Reisetagebücher und Workshop-Ergebnisse präsentiert, die im Rahmen einer Exkursion nach Shanghai, sowie in einem deutsch-chinesischen Workshop an der North Minzu University in Yinchuan entstanden sind.

Ausstellung vom 6.11.2018–3.2.2019

Eröffnung:

Di., 6.11.2018, 17:00 Uhr

ab 19:30 Uhr Aftershow mit Glitterboy, Dari Hu und Groovy Guano

Ausstellungsort:

Galerie der Bibliothek

Fachbereich Gestaltung

Fachhochschule Bielefeld

Lampingstraße 3

Team China 2018:

Melike Dere

Dirk Fütterer

Willem Fütterer

Julian Gertenbach

Katrin Holzrichter

Charlotte Knappe

Matthias Langner

Maja Markelow

Florence Martinuzzo

Aneta Niemitz

Charlotte Övermann

Sari Kukka Schildt

Plakatgestaltung: Julian Gertenbach, Team China 2018