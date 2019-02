Ausgezeichnet! Erlebnisangebote für Geniesser

OWL/NRW. Kulinarische Spezialitäten lassen sich in NRW auf ganz verschiedene Weisen genießen. Drei kreative Angebote, die regionalen Genuss touristisch erlebbar machen, werden jetzt mit dem erstmals vergebenen Heimatgenuss-Award ausgezeichnet: Eine genussvolle E-Biketour, individuelle Biererlebnisse und eine kulinarische Eselwanderung haben mit ihrer Verknüpfung von Kulinarik und Reiseerlebnis überzeugt.

Die kulinarische E-Biketour durch die Golddörfer des Schmallenberger Sauerlands führt durch schmucke Fachwerk-Orte, die beim Bundeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ bzw. „Unser Dorf hat Zukunft“ gewonnen haben. An verschiedenen Rastpunkten servieren unterschiedliche Gastronomen regionale Köstlichkeiten vom Heidschnuckenschinken bis zum frisch gerösteten Kaffee.

Unter der Überschrift „Zum Glück.NRW“ bietet Deutschlands einziger 3-Sterne-Diplom-Biersommelier individuelle Biererlebnisse, von der Bierreise über Braukurse bis zum Kochen und Grillen mit Bier, und verbindet sie mit anderen regionalen kulinarischen Genüssen oder Erlebnissen Nordrhein-Westfalens, etwa einem Besuch des Dortmunder Westfalenstadions, wo eine Stadionwurst auf dem Speisezettel steht.

Die kulinarische Eseltour für Leib und Seele gibt Besuchern eines Ziegenhofs in Bornheim bei Bonn zunächst Einblicke in Hofgeschehen und Käserei. Anschließend begeben sie sich in Begleitung von Eseln auf einen Spaziergang mit Picknick, bei dem saisonale regionale Lebensmittel zur Auswahl stehen, vom Ziegencamembert bis zum berühmten Bornheimer Spargel. Das Angebot soll Mitte März starten.

Zum Hintergrund: Der Heimatgenuss-Award ist Teil des von der EU und dem Land Nordrhein-Westfalen geförderten Projektes „Gutes aus NRW genießen“, das Tourismus NRW gemeinsam mit den Partnern Dehoga, Brauereiverband NRW und dem Kreis Lippe umsetzt. Ziel des Wettbewerbs war es, neue kulinarische Erlebnis-Angebote anzuregen und Kooperationen zwischen Hoteliers, Gastronomen, Brauereibetrieben und regionalen Erzeugern und Produzenten zu stärken. Eine Fachjury hat aus den knapp 30 eingereichten Wettbewerbsbeiträgen die Gewinner ausgewählt, die während einer Roadshow am 12. und 13. Februar 2019 ausgezeichnet werden.

www.dein-nrw.de/heimatgenuss | www.schmallenberger-sauerland.de | www.zumglueck.nrw | www.ziegenhof-roesberg.de