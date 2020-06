49 Ausbildungsbotschafter zeigen, was Lippes Ausbildungsmarkt zu bieten hat

Kreis Lippe. Jedes Jahr entscheidet sich ein Großteil der Schüler nach ihrem Abschluss für die gleichen zehn Berufe – viele Lehrstellen bleiben unbesetzt. Im Kreis Lippe sind deshalb seit 2011 Ausbildungsbotschafter im Einsatz: Aus ihrem eigenen Alltag vermitteln Auszubildende und in diesem Jahr auch erstmals dual Studierende den Schülern Einblicke in weniger bekannte, zukunftsträchtige Berufe sowie erste Kontakte ins Arbeitsleben. 29 Ausbildungsbotschafter aus 14 lippischen Unternehmen, die an der Schulung im Jahr 2019 teilgenommen haben, wurden jetzt vom Landrat Dr. Axel Lehmann im Kreishaus ausgezeichnet. Einige Teilnehmer nutzten aber auch die Möglichkeit, per Videokonferenz an der Veranstaltung teilzunehmen

„Der aktuellen Situation geschuldet, konnten die Ausbildungsbotschafter im zweiten Schulhalbjahr leider nur wenige Einsätze wahrnehmen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir nun trotzdem die Gelegenheit haben, das Engagement der Auszubildenden zu würdigen“, unterstrich der Landrat.

Trotz der Corona-Pandemie haben die Botschafter im Schuljahr 2019/20 in über 50 Einsätzen ihre 25 verschiedenen Berufe vorgestellt. „Wir haben so viele aktive Ausbildungsbotschafter wie noch nie. Über 1000 Schülerinnen und Schüler konnten auf diesem Weg in diesem Jahr erreicht werden“, berichtete Dirk Menzel, Leiter der Koordinierungsstelle Schule-Beruf (Schu.B). Besonders war in diesem Jahr die Beteiligung eines Auszubildenden mit syrischen Wurzeln: „Ohne deutschen Bildungs-hintergrund hat er seine Erfahrungen in der Ausbildung und mit den lippischen Gepflogenheiten mit internationalen Schülerinnen und Schülern teilen können“, freute sich Markus Rempe, Vorstands-vorsitzender der Bildungsgenossenschaft.

Dr. Lehmann lobte das Engagement der Auszubildenden und Aus-bildungsstätten: „Sie alle bereichern den Bildungsstandort Lippe wesentlich und machen Lippe als Ort zum Arbeiten attraktiv.“ Sein Dank richtete sich auch an die Kooperationspartner. Mit der IHK Lippe zu Detmold, der Agentur für Arbeit, der Handwerkskammer OWL zu Bielefeld sowie der DEHOGA und der Gilde habe der Kreis starke Partner an seiner Seite, die das Projekt zu einem Erfolgsprojekt haben werden lassen.