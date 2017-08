Ausbildung bei der Stadt – gar nicht langweilig!

Rheda-Wiedenbrück (pbm). Selina Herrmann blättert „im Dresbach“ – dem Standardwerk in

der Verwaltungsausbildung. Die 20-Jährige absolviert seit einem Jahr ihr duales Studium

„Kommunaler Verwaltungsdienst“ bei der Stadt. Sie findet: „Meine Ausbildung in der

Verwaltung ist – anders als es das Klischee vermuten lässt – gar nicht langweilig!“ Auch für

2018 sucht die Stadt Rheda-Wiedenbrück wieder Bewerber für das duale Studium sowie für

die Berufsfelder Gärtner/in, Sekretäranwärter/in und Straßenwärter/in. Die Frist endet am 3.

September.

Wenn Selina Herrmanns duales Studium nach drei Jahren endet, schließt sie mit dem

„Bachelor of Laws“ ab. Neben den Phasen in der Verwaltung, in denen sie in

unterschiedlichen Bereichen eingesetzt wird, studiert sie im Wechsel an der Fachhochschule

für öffentliche Verwaltung in Bielefeld. „Mir gefällt der Wechsel zwischen FH und Verwaltung“,

erklärt die gebürtige Rheda-Wiedenbrückerin. „Das, was ich in der FH lerne, kann ich direkt

in der Praxis anwenden und so besser verinnerlichen.“ Zurzeit lernt sie im Fachbereich

Finanzen alles rund um den städtischen Haushalt, Abgabewesen und Finanzbuchhaltung.

„Ich bekomme jeden Tag neue Aufgaben und neue Einblicke und habe keine stumpfe

Routine“, erzählt die Auszubildende über ihren Arbeitsalltag. Im Oktober geht es dann wieder

für drei Monate an die Fachhochschule.



Ausbildung bei der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Marie Biermann vom städtischen Personalwesen weiß, dass viele Schulabgänger das duale

Studium schätzen, weil Studium und Beruf und damit Theorie und Praxis miteinander

verbunden werden. Durch den Einsatz der Auszubildenden in unterschiedlichen Abteilungen

der Verwaltung sind sie „nicht auf einen Bereich beschränkt, sondern können in ihrem

Berufsleben immer wieder in neue und sehr vielfältige Tätigkeitsfelder einsteigen“, erklärt die

städtische Mitarbeiterin.

Auch die Ausbildung zur Verwaltungswirtin/zum Verwaltungswirt ermöglicht einen

abwechslungsreichen Einsatz nach der Ausbildung in der gesamten Verwaltung als

Sachbearbeiter. Während der zweijährigen Ausbildung lernen die Auszubildenden in der

Praxis und am Studieninstitut Westfalen-Lippe den Umgang mit den Bürgern und

Rechtsvorschriften. ​

„Bei uns können Schulabgänger nicht nur Verwaltungsberufe erlernen, wir bieten auch

Ausbildungen im handwerklichen Bereich an. Wer gerne im Freien arbeitet, kreativ ist, gerne

anpackt und gerne mit Maschinen arbeitet, der ist bei uns als Gärtner oder Straßenwärter

genau richtig“, ergänzt Marie Biermann.

Weitere Informationen zu den Ausbildungsberufen der Stadt Rheda-Wiedenbrück finden

Interessierte unter http://tinyurl.com/AusbildungRWD2018 .

Foto:© Stadt Rheda-Wiedenbrück (Selina Herrmann (rechts) ist im Rahmen ihrer Ausbildung zurzeit im Fachbereich

Finanzen eingesetzt. „Der Dresmann“, das Standardwerk für die Verwaltungsausbildung, ist

dabei häufig ihre Lektüre. Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um die Ausbildungsberufe

bei der Stadtverwaltung ist Marie Biermann von der Personalabteilung.)