Ausbildung als beste Alternative zum Studium AUBI-plus lädt zu Elternveranstaltung

Hüllhorst. Welche beruflichen Perspektiven haben Schülerinnen und Schüler heutzutage, wenn sie sich für eine betriebliche Ausbildung entscheiden? Diese Frage diskutiert AUBI-plus am 28. November 2019 mit Eltern, Experten und Unternehmensvertretern. Interessierte Eltern können sich ab sofort anmelden. „Unsere Beobachtung ist, dass Fachoberschüler und Abiturienten vielerorts nur auf die akademische Laufbahn vorbereitet werden“, so Katharina Güler, Beraterin für Eltern bei AUBI-plus. Dabei sei ein Studium nicht für jeden das Richtige, was u. a. die hohe Studienabbruchquote zeige. „Einerseits haben viele Schülerinnen und Schüler den Wunsch, praktisch zu arbeiten. Andererseits versprechen sich viele Eltern von einem Studium eine bessere Zukunft für ihr Kind“, so die Beraterin. Das neue Veranstaltungsformat von AUBI-plus richtet sich direkt an Eltern. „Verschiedene Studien zeigen, dass Eltern eine ganz wichtige Rolle im Berufswahlprozess ihrer Kinder spielen“, sagt Güler. „Wir wollen aufklären, warum eine betriebliche Ausbildung auch Schülerinnen und Schülern mit einem hohen Schulabschluss glänzende Perspektiven bietet. Was viele beispielsweise nicht wissen: Auch während einer Ausbildung gibt es die Möglichkeit eines Auslandsaufenthaltes. Und mit einer passenden Aufstiegsfortbildung nach der Ausbildung kann man Bachelor- oder Masterniveau erreichen und somit ebenfalls anspruchsvolle Positionen mit mehr Verantwortung übernehmen.“ Auch für die Frage, ob es nach einem mittleren Schulabschluss direkt in die Ausbildung gehen oder ob ein höherer Schulabschluss angestrebt werden soll, liefert die Veranstaltung eine gute Entscheidungshilfe. Wer mehr wissen möchte, ist herzlich zu „Azubi mit Abi, das passt!“ am 28. November 2019 von 18:00 bis 20:00 Uhr eingeladen. Ausrichter ist AUBI-plus, Weidehorst 116 in Hüllhorst. Der Empfang findet ab 17:30 Uhr statt. Aus dem Programm: Als Referentin konnte Frau Dr. Lydia Malin vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln gewonnen werden. Sie ist Expertin für Ausbildungs- und Arbeitsmarktanalysen; eines ihrer Spezialgebiete ist die betriebliche Aus- und Weiterbildung. Auf der Veranstaltung hält sie den Vortrag „Trotz Abi in die Lehre? Warum Ihr Kind mit einer Ausbildung beste Chancen hat“. Danach folgt die Video-Sequenz „Studieren ist überbewertet!“ von Franziska Schreibe. Abschließend informieren Vertreter der regionalen Ausbildungsbetriebe WAGO Kontakttechnik, Westfalen Weser Energie und Jet Germany über die Bedeutung der betrieblichen Ausbildung. In einer Austauschrunde können die Veranstaltungsteilnehmer zudem ihre ganz persönlichen Fragen stellen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Infos und Anmeldung unter https://www.aubi-plus.de/kunden/eltern/ Über AUBI-plus: AUBI-plus steht für Ausbildung und mehr. Das Familienunternehmen mit Sitz in Hüllhorst im Kreis Minden-Lübbecke wurde 1997 gegründet, hat derzeit 42 Beschäftigte und agiert in der HR-Branche. Der Zweck des Unternehmens besteht darin, Ausbildungsbetriebe in den Fokus der jungen Menschen zu rücken, für Ausbildungsbetriebe geeignete Azubis als Fachkräfte von morgen zu rekrutieren, Ausbildungsbetriebe zu zertifizieren und ihnen das Gütesiegel BEST PLACE TO LEARN zu verleihen sowie Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte zu qualifizieren. Weiterhin ist die Gesellschaft Ausrichter des Deutschen Ausbildungsforums (DAF). Über das Ausbildungsportal aubi-plus.de vermittelt AUBI-plus jungen Menschen passende Ausbildungsstellen und berät sie in der Berufsorientierungs- und Bewerbungsphase.