Ausbau der Markenvielfalt und Digitalisierung sind wichtige Wachstumstreiber

Durch die Verzögerung beim Miller & Carter Steakhouse in Frankfurt ist mit dem im Herbst eröffneten ALEX Berlin Mercedes Platz in 2018 zwar nur ein neuer Betrieb an den Start gegangen, dennoch ist der Expansionswille von Mitchells & Butlers unge- bremst.

Die dabei verfolgte Maxime ist Qualität vor Quantität. Bernd Riegger: „Nur was wirk- liche Profitabilität verspricht, wird umgesetzt. Wir sind in der vorteilhaften Situation kein Franchise-Konzept anzubieten und müssen daher auch keinen Expansionswettlauf mitmachen.“ Sehr zufrieden zeigt sich Riegger mit den Immobilienangeboten. Hier hat das neue Multi-Brand-Konzept, bestehend aus ALEX, Brasserie und Miller & Carter Steakhouse, voll gegriffen. Mitchells & Butlers kann nun auch oft angebotene Premi- umlagen in Betracht ziehen, die etwa keine Außengastronomie bieten oder nicht ganz- tägig stark frequentiert sind. Faktoren, die für die emotionale Ganztages-Freizeitgast- ronomie der ALEX- und Brasserie-Betriebe entscheidend sind. Anders bei Miller & Carter, dem hochwertigen Gastrokonzept aus dem britischen Mitchells & Butlers Kon- zern (rund 1.700 Pubs, Bars und Restaurants, 2,15 Mrd. Pfund Umsatz), mit dem Bernd Riegger den Steakhouse-Markt in Deutschland neu aufteilen möchte. Hier werden repräsentative Lagen mit umgebenden Bürogebieten und guter Infrastruktur gesucht. Das haben auch die Immobilienanbieter schnell erkannt, die Mitchells & Butlers als seriösen, zahlungskräftigen Partner schätzen. Zahlreiche Angebote sind momentan in der Prüfphase. Und wenn sich der Steakhouse-Pilot an der Frankfurter Alten Oper etabliert, steht einer Multiplikation nichts im Wege. Eventuell sogar schon im laufen- den Jahr.

Außerdem gehen bis zum Sommer zwei weitere Betriebe an den Start: das spekta- kuläre ALEX Hamburg Überseebrücke (Mai 2019) und das ALEX Frankfurt MyZeil (Juni 2019). Durch die drei Neueröffnungen erhofft sich Mitchells & Butlers für 2019 ein Umsatzplus im unteren zweistelligen Bereich.

Wachstumsgarant Digitalisierung

Digitalisierung ist für ALEX innerhalb weniger Jahre zu einem wichtigen Umsatztreiber geworden und beinhaltet bedeutend mehr als eine reine Prozessoptimierung. Die in diesem Bereich getätigten Investitionen von rund 1,5 Mio. Euro allein im Jahr 2018 haben sich, ebenso wie die eigens dafür gegründete neue Abteilung, gerechnet. Das Unternehmen nimmt in manchen Bereichen sogar eine digitale Vorreiterrolle in der Gastronomie ein.

Seit Frühjahr 2018 lässt sich das täglich wechselnde Mittagsangebot der 40 ALEX- Betriebe durch Amazons Sprachassistentin Alexa abrufen. 700 registrierte Gäste nutzen diesen innovativen Service bereits. Kommunikation mit den Gästen ist bei ALEX das A und O. Statt automatisierten Bots für Anfragen nach Öffnungszeiten oder Reser- vierungen wurde daher bei ALEX im vergangenen Jahr ein Live-Chat eingeführt, bei dem Mitarbeiter aus dem Marketing in Wiesbaden die Fragen der Gäste (rund 2.500 Chats innerhalb von neun Monaten) beantworten und so bereits vor deren Besuch ein echtes ALEX-Erlebnis vermitteln. Das führt häufig zu einem finanziellen Mehrwert, denn dadurch werden manchmal Reservierungen größerer Gruppen ermöglicht, die ohne den persönlichen Kontakt nicht zustande gekommen wären.