Aus der Bewegung in die Ruhe – Ein Kurs zum Durchatmen

Bad Salzuflen. Die Hektik des Alltags kann den Körper an die Grenzen bringen und den Energiespeicher leeren. Im diesem Kurs werden verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, die helfen, mehr in den Körper hinein zu spüren und zur Ruhe zu kommen. Dafür lernen die Teilnehmer*innen verschiedene Übungen aus dem Qi Gong und Shiatsu, aber auch geführte Meditation und andere Entspannungsübungen kennen. Die Übungen können nach dem Kurs leicht im Alltag integriert werden.

Der Kurs beinhaltet 6 Termine und beginnt am Mittwoch, dem 26. Februar um 19.30 Uhr im AWO Familienzentrum Kita Waldstraße in Bad Salzuflen.

Anmeldungen und Infos bei der AWO FamilienBildung, Tel. 0 52 22-80 75 83 6, per E-Mail: fbw@awo-herford.de oder über die Webseite fbw.awo-herford.de