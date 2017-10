Aus dem Nähkästchen geplaudert: Wie Umschulung bei DürkoppAdler erfolgreich funktioniert

Bielefeld. Angela Milanese steht vor einer Nähmaschine. Naja, eigentlich soll es noch eine Nähmaschine werden, und zwar für Pattentaschen an Sakkos, Mänteln und dergleichen mehr. Die 27-Jährige weiß genau was sie tut: „Aus vormontierten Baugruppen fertige ich die Nähanlage und justiere entsprechend, damit die gewünschte Maschine für den Kunden einsatzfähig ist.“ Das klingt routiniert, und ist es inzwischen auch, denn Angela Milanese hat erfolgreich zur Industriemechanikerin umgeschult. Das waren zwei Jahre Ausbildung für einen Beruf, der in dualer Ausbildung dreieinhalb Jahre umfasst. „Das schafft man wirklich nur, wenn man genau weiß, worauf man sich einlässt und man extrem motiviert ist“, betont Jens Grabe, Ausbildungsmeister bei DürkoppAdler in Bielefeld.

Dass Angela Milanese die Umschulung entsprechend zielstrebig durchführen würde, prognostizierte auch Jana Schröder, Arbeitsvermittlerin der Geschäftsstelle Bad Salzuflen der Agentur für Arbeit Detmold, nachdem sie Eignung, Motivation und den Arbeitskräftebedarf in der Region im Bereich Industriemechanik geprüft hatte. So konnte sie einen Bildungsgutschein für die Umschulung anbieten. „Denn angesichts des sich zunehmend abzeichnenden Fachkräftebedarfs sind abschlussorientierte Qualifizierungsmaßnahmen natürlich sinnvoll. Und wer die Herausforderungen einer zweijährigen Umschulung annimmt, empfiehlt sich bei erfolgreicher Durchführung freilich auch extrem gut für den Arbeitsmarkt“, so die Vermittlerin.

Es beeindruckte nicht nur Jana Schröder, sondern auch die Kollegen in der Ausbildungswerkstatt von DürkoppAdler, dass Angela Milanese genau wusste, was sie wollte, wie sich Ausbildungsmeister Grabe erinnert: „Da werden in der Werkstatt Gewinde geschnitten, es wird gefeilt, gebohrt, gesägt und gerieben. Dass eine junge Frau inmitten ihrer männlichen Kollegen arbeitete, war allerdings nie ein Thema.“ Das bestätigt auch die Wahl-Oerlinghausenerin: „Ich wurde weder benachteiligt, noch bevorzugt.“ Und wie kam Angela Milanese zu ihrem Wunschberuf? „Ich wollte schon als kleines Mädchen ins Handwerk“, erinnert sich die junge Mutter einer Tochter im Grundschulalter. Nach ihrem Hauptschulabschluss in Bielefeld-Senne begann die junge Frau mit italienischen Wurzeln eine Ausbildung als Tischlerin. Dann wurde sie schwanger und musste ihre Ausbildung abbrechen. Als ihre Tochter ins Kindergartenalter kam, bewarb sich Angela Milanese erneut, konnte allerdings keine neue Ausbildungsstelle finden.

Ab 2010 arbeitete die junge Mutter schließlich in der Arbeitnehmer-Überlassung, wobei sie den Beruf der Industriemechanikerin kennenlernte. So kam es schließlich zum neuen beruflichen Fahrplan. Durch den Bildungsgutschein der Detmolder Arbeitsagentur wurde die Ausbildung von der Arbeitsagentur bezahlt: der Lehrgang, die Vergütung und anfallende Fahrt- und Kinderbetreuungskosten. „Eine Chance, die ich mir nicht entgehen lassen wollte“, so Milanese, die in KURSNET, dem Portal für Aus- und Weiterbildung der Bundesagentur für Arbeit, nach einem geeigneten Weiterbildungsträger suchte und ihn bei der DEKRA in Bielefeld fand.

Die Praxisanteile der Ausbildung fanden schließlich bei DürkoppAdler statt, wo Milanese weiterhin beschäftigt ist, zunächst bis Ende 2018. „Eine Verlängerung hängt immer von der Auftragslage ab“, erläutert Ausbildungsmeister Grabe, „doch an guten Industriemechanikern und Mechanikerinnen haben wir in der Regel immer Bedarf.“ Ein Kompliment an Milanese, die im Sommer dieses Jahres mit guten Noten ihren Abschluss machte. Die junge Mutter freut sich über den Erfolg, „denn endlich kann unsere kleine Familie finanziell planen und sich einige Träume erfüllen, vielleicht sogar einmal einen kleinen Urlaub.“

„Wenn wichtige Faktoren zusammenspielen – Arbeitszeiten, Kinderbetreuungsmöglichkeiten und guter Wille auf Seiten von Arbeitnehmer und Arbeitgeber – dann lässt sich eine Umschulung stemmen“, sind sich Angela Milanese, Ausbildungsmeister Grabe und Vermittlerin Jana Schröder gleichermaßen einig.

Buz (von links): Arbeitsvermittlerin Jana Schröder; Industriemechanikerin Angela Milanese; Ausbildungsmeister Jens Grabe

Foto: ©DürkoppAdler Bielefeld