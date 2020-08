Auftakt zum Dalheimer Sommer

Schauspiel „Judas“ feiert Premiere

Lichtenau-Dalheim (lwl). Ein Gedankenexperiment eröffnet am Freitag, 7. August, die Theater- und Musikreihe „Dalheimer Sommer“ im LWL-Landesmuseum für Klosterkultur in Lichtenau-Dalheim. Intendant und Schauspieler Harald Schwaiger verkörpert Judas Ischariot, den biblischen Prototyp eines Verräters. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Weitere Aufführungen finden am Sonntag, 16. August, um 10 Uhr und am Freitag, 21. August, um 20 Uhr statt.

Judas – der Name ist bis heute das Synonym für Verrat. Aber hat sich der Anhänger Jesu wirklich schuldig gemacht oder hat er nicht viel mehr den Willen seines Herrn erfüllt? Schriftsteller Walter Jens rehabilitiert den vermeintlichen Verräter in einer wortgewaltigen Verteidigungsrede, auf der das Schauspiel basiert. In der Atmosphäre des barocken Ehrenhofs im ehemaligen Kloster Dalheim offenbart sich dem Publikum ein verletzlicher Judas, der an der Last seines Schicksals fast zerbricht. Der Organist und Dirigent Christian Drengk setzen das Schauspiel an der Orgel in Szene.

Der gebürtige Österreicher Harald Schwaiger studierte am Mozarteum Salzburg und arbeitete unter anderem am Deutschen Nationaltheater Weimar, am Theater Heidelberg, am Düsseldorfer Schauspielhaus und am Schauspiel Dortmund. Auch vor der Kamera ist der 47-Jährige immer wieder gefragt: Schwaiger wirkte bei Fernsehproduktionen wie der „Lindenstraße“, den „Rosenheim-Cops“ und „Danni Lowinski“ mit. Seit dieser Spielzeit ist Schwaiger Intendant des Dalheimer Sommers und hat sich das Motto „Revolution!“ auf die Fahne geschrieben. „Das Schauspiel Judas formuliert die Schuldfrage neu“, erläutert Schwaiger. „Es hinterfragt die Stigmatisierung des vermeintlichen Ur-Verräters und rüttelt damit an den Grundfesten des christlichen Selbstverständnisses. Ich bin sehr gespannt, wie das Dalheimer Publikum auf diese Konfrontation reagiert.“

Als Organist, Dirigent und Komponist hat sich Christian Drengk in Deutschland und über die inländischen Grenzen hinweg einen Namen gemacht. Studiert hat der gebürtige Weimarer Kirchenmusik, Orchesterleitung, Klavier und Orgel in Freiburg, bevor er als Dirigent, Assistent und Organist mit namhaften Orchestern und Chören zusammenarbeitete.

Das Schauspiel „Judas“ wird am Freitag, 7. August, 20 Uhr, am Freitag, 21. August, 20 Uhr und am Sonntag, 16. August, 10 Uhr aufgeführt. Die Spielzeit umfasst ca. 70 Minuten.

Um Menschenansammlungen im Hinblick auf Corona zu verhindern, wird auf Pausen verzichtet. Der Eintritt beträgt 25 Euro (ermäßigt 22 Euro). Für Kinder und Jugendliche gilt der halbe Preis. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Die Platzvergabe erfolgt am Ort. Bei schlechtem Wetter werden kostenlos Regenponchos verteilt.

Weitere Informationen sowie Kartenvorverkauf unter Telefon 05292 / 9319 224, karten.dalheim@lwl.org und http://www.dalheimer-sommer.lwl.org sowie an der Abendkasse.

Hinweis: Aufgrund der Corona-Pandemie gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen. Aktuelle Information zum neuen Veranstaltungskonzept in Zeiten von Corona auf der Webseite http://www.dalheimer-sommer.lwl.org.

Öffnungszeiten Museum

Das Museum im Kloster Dalheim ist an den Veranstaltungstagen des Dalheimer Sommers täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Zugang zum Museum erfolgt Sonntag,16. August, sowie Sonntag, 23. August, über die Klosterkirche. Zu diesen Zeiten ist außerdem ein Teil der Klostergärten („Langer Garten“) nicht zugänglich. Die Eintrittskarten zu den Veranstaltungen des Dalheimer Sommers beinhalten keinen kostenfreien Zugang zum Museum und den Klostergärten.

Stiftung Kloster Dalheim

LWL-Landesmuseum für Klosterkultur

Am Kloster 9, 33165 Lichtenau

http://www.stiftung-kloster-dalheim.lwl.org