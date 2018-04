In die Zukunft geschaut – Auftakt der Reihe „Museumswissenschaftler führen“ im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold. Wie sieht das LWL-Freilichtmuseum Detmold im Jahr 2025 aus? Dieser Frage widmet sich der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) zum Auftakt der Reihe „Museumswissenschaftler führen“ in seinem Freilichtmuseum. Der Museumsdirektor Prof. Dr. Jan Carstensen erläutert bei einem Rundgang am ersten eintrittsfreien Tag der Saison am Freitag (13.4.), wie sich das LWL-Freilichtmuseum für die Zukunft aufstellt, welche Chancen sich möglicherweise durch ein neues Eingangs- und Ausstellungsgebäude bieten und welche thematischen Schwerpunkte das Museum in den kommenden Jahren in den Mittelpunkt rücken wird. Der Rundgang unter dem Titel „Ziele und Visionen: das Freilichtmuseum 2025“ startet um 15 Uhr am Museumseingang und ist ebenfalls kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Pressekontakt:

Ruth Lakenbrink, LWL-Freilichtmuseum Detmold, Tel. 05231 706-110

Markus Fischer, LWL-Pressestelle, Tel. 0251 591-235

