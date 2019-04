Aufbau eines Instituts für Islamische Theologie an der Universität Paderborn

Paderborn. Am Freitag, 29. März, übergab Thomas Rachel MdB, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, den offiziellen Zuwendungsbescheid über 2,3 Millionen Euro zum Aufbau des Instituts für Islamische Theologie an der Fakultät für Kulturwissenschaften an die Präsidentin der Universität Paderborn, Prof. Dr. Birgitt Riegraf.

Das Institut soll einerseits Forschungsarbeit aus muslimischer Sicht im Bereich der Koranexegese – also der Interpretation des Korans –, der systematischen Theologie, der Normenlehre und der Religionspädagogik leisten. Andererseits sollen Studiengänge für die Ausbildung von Lehramtsstudierenden entwickelt werden. Dabei wird die enge Verzahnung der islamischen Theologien mit den christlichen Theologien und den jüdischen Studien, aber auch mit allen anderen Fächern der Fakultät für Kulturwissenschaften ein besonders Kennzeichen des neuen Standorts sein. Der Studiengang wird dabei auf viele Jahre der intensiven interdisziplinären Zusammenarbeit über Religionsgrenzen hinweg am Zentrum für Komparative Theologie und Kulturwissenschaften aufbauen können.

Prof. Dr. Birgitt Riegraf betonte bei ihrer Begrüßung, dass damit ein großer Schritt in Richtung des weiteren Ausbaus der komparativen Theologie und der Ausbildung von Lehramtsstudiengängen für Islamische Religionslehre getan sei. „Es ist ein großartiger Erfolg für die Universität Paderborn.

Er bestärkt uns in unseren Bemühungen, die Theologien miteinander ins Gespräch zu bringen und das Lehramt im Bereich der Islamischen Theologie aufzubauen“, so Riegraf weiter. Juniorprofessorin Dr. Muna Tatari vom Seminar für Islamische Theologie: „Ich freue mich sehr, dass die bisher geleistete Aufbauarbeit der Islamischen Theologie mithilfe der Förderung weiter ausgebaut und verstetigt werden kann. Wir sind damit unserem Wunsch, Lehramtsstudiengänge für Islamische Religionslehre einzurichten, einen wichtigen Schritt nähergekommen“. Der Parlamentarische Staatssekretär Thomas Rachel betonte:

„Der Aufbau der islamischen Theologie und insbesondere die Stärkung der Religionspädagogik wird das Profil der Universität Paderborn bereichern. Die Nähe zu den Theologien anderer Konfessionen hier ist vielversprechend.

Deshalb fördert das Bundesbildungsministerium zwei Professuren und eine Nachwuchsgruppezur Gründung des Instituts für Islamische Theologie. Mit dem Institut findet der muslimische Glauben eine akademische Heimat an der Universität Paderborn und eine weitere Stimme in der wissenschaftlich- theologischen Debatte.“