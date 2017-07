Auf vier Pfoten durch NRW

NRW. Hundetag im Museum, Spurensuche beim Geodogging oder gemeinsam Baden gehen: Für Hunde und ihre Halter gibt es in NRW verschiedenste Ausflugsmöglichkeiten. Ein neuer Freizeitführer stellt diese und weitere Ideen für eine gemeinsame Freizeit von Vier- und Zweibeinern vor. Insgesamt 16 unterschiedliche Vorschläge finden sich in dem Buch „Vier Pfoten auf Tour.“

Die einzelnen Tipps führen etwa zum Geodogging in Siegen, einem eigens für Hund und Mensch konzipierten Kombi-Angebot aus Geocaching via GPS-Daten und zusätzlicher Schnüffelaufgabe für den Vierbeiner, zum idyllischen Kloster Knechtsteden in Dormagen, auf die Halde Hoheward in Herten oder zu einer Kanutour auf die Weser. Zudem gibt’s Hinweise zu hundefreundlichen Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten sowie Hintergrundwissen zur Hundeerziehung.

Das Buch ist in Kooperation mit der WDR Fernsehredaktion von „Tier suchen ein Zuhause“ im J.P. Bachem Verlag erschienen und zum Preis von 14,95 Euro im Buchhandel erhältlich.