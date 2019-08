Auf Lauschtour durch historische Gassen

Mit einer neuartigen GPS-Audio-App lädt die Tourist-Information zum Erkunden des romantischen Moselweinstädtchens ein.

Cochem. Dass Stadtgeschichte mit neuen Medien Erwachsene, Jugendliche und Kinder gleichermaßen begeistern kann, zeigt die neuste Errungenschaft der Tourist-Information:

Die Cochemer Lauschtour. Dabei geht es um eine Audio-App, die den Nutzern mithilfe ihres Smartphones die Highlights von Cochem erschließt – um eine kostenlose Stadtführung für jedermann und zu jeder gewünschten Uhrzeit. Unterhaltsam und informativ ist sie ausserdem. Dafür sorgen im Dialog ein gut gelaunter Sprecher und ein ortskundiger Stadtführer. So kommen den Nutzern nicht nur Fakten zu Gehör, sondern auch allerlei Anekdoten und witzige „Stückelcher“, wie man sie in Cochem kennt. Der circa ein Kilometer lange Rundgang durch die Altstadt dauert eine knappe dreiviertel Stunde und umfasst 13 Stationen. Dabei können die Besucher wählen, ob sie einer vorgegebenen Route folgen oder ob sie die Reihenfolge und Zahl der Sehenswürdigkeiten lieber nach eigenem Gusto bestimmen.

Eine Karte zeigt alle Stationen übersichtlich an. Erreicht man eine von ihnen, erklingt ein akustisches Signal. Dazu erscheint auf dem Display ein entsprechendes Bild, und die Sprecher informieren über Historisches, Kurioses und lokaltypische Besonderheiten. Der Spaziergang endet mit einem grandiosen Blick auf die weltbekannte Reichsburg. Die Lauschtour ist nicht als Konkurrenz zu richtigen Stadtführungen zu sehen, denn dort sind die menschlichen Begegnungen und der Austausch intensiver. Sie ist vielmehr als Ergänzung für all jene Gäste, die ihren Erkundungsweg individuell und auf Abruf bestimmen wollen. Auch aus technischer Sicht wurde alles Erdenkliche getan, um den Rundgang möglichst komfortabel zu gestalten. So braucht es zum Herunterladen des Cochemer Stadtrundgangs nur ein Smartphone mit IOS- oder Android-Betriebssystem. Herunterladen kann man sie im App-Store oder im Google-Play-Store. Erklärt wird das – sehr einfache – Prozedere auch im Internet unter www.ferienland-cochem.de. Vor Ort kann man für den Download auch an diversen, gut zugänglichen Stellen angebrachte QR-Codes nutzen, etwa an der Tourist-Information. Dort gibt’s für den Fall der Fälle nicht nur kostenloses WLAN, man kann auch Kopfhörer erstehen.

Die neue GPS-Audio-App ist denkbar einfach zu installieren und zu nutzen: Mit circa 15 MB ist der notwendige Speicherplatz ausserdem minimal. Und weil die Inhalte beim Start offline gespeichert werden, ist unterwegs auch kein Internet notwendig. Gegenüber herkömmlichen Audiosystemen hat die Lauschtour ausserdem den enormen Vorteil, dass die Besucher keine Geräte mehr ausleihen und zurückbringen müssen. Somit sind sie auch nicht mehr an die Öffnungszeiten der Verleihstellen gebunden.

Weitere Infos zur neuen App bei der Tourist-Information: Ferienland Cochem Endertplatz 1 56812 Cochem. Tel.: +49 (0) 2671-6004-0, E-Mail: info@ferienland-cochem.de, www.ferienland-cochem.de