Auf der Spur der Sole

Tag der Sole rückt Heilwasser in den Mittelpunkt

Bad Oeynhausen. Am Anfang war die Sole. Ohne das Heilwasser aus den Tiefen Bad Oeynhausens wäre die Stadt in ihrer heutigen Form nicht denkbar. Zumal das Wasser dem Heilbad zu seiner schillernden Geschichte verholfen hat. Am Tag der Sole am 22. September von 14:00 bis 18:00 Uhr soll es um die Historie, vor allem aber auch um die Nutzung der Sole heute gehen.