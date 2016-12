Auf der gigantischen Deutschland-Tournee zum neunten Mal in der Lindenstadt zu Gast

HalleWestfalen. Es ist die Musik, die zum Träumen verführt, denn André Rieu sorgt in seinen Konzerten stets für einen romantischen Abend. So passt es auch, dass er in dieser besinnlichen vorweihnachtlichen Zeit sein neues Album >Falling In Love< veröffentlicht hat. Zudem ist es für seine unzähligen Fans die richtige Einstimmung auf seinen Tourstart im kommenden Jahr. Am 11. Januar beginnt dieser in München und einen Monat später gastiert der erfolgreiche niederländische Violinist am 10. Februar (Freitag) 2017, ab 19.00 Uhr, zum neunten Mal im GERRYWEBER STADION in HalleWestfalen.

„André Rieu bringt jeden zum Strahlen“, so titelte unlängst die Berliner Morgenpost und mit seinem aktuellen Album lässt der >Walzerkönig< erneut die Herzen höher schlagen, denn es ist eine exklusive Auswahl von weltweit bekannten und beliebten Liebesliedern. Auf >Falling In Love< hat Rieu traumhafte Balladen und Hits aus den schönsten Filmen ausgewählt und sie kombiniert mit Evergreens, die seit über sechs Jahrzehnten die Herzen von Millionen Menschen berühren. Die romantischen Klassiker auf dem Album reichen von „Can’t Help Falling In Love“ und „My Heart Will Go On“ bis hin zu neuen Versionen von „Der einsame Hirte“, das sehnsuchtsvolle Lied aus „Kill Bill“ von 2004, das Rieu gemeinsam neu mit dem Original-Interpret, dem Panflötisten Gheorghe Zamfir aufgenommen hat, dem Titellied aus „Love Story“, „Memory“ aus dem Hit-Musical „Cats“, Leonard Cohens „Hallelujah“ oder Charles Aznavours „She“.

„Die Menschen verlieben sich auf meinen Konzerten neu ineinander“, sagt André Rieu. „Denn viele Paare haben jahrelang nicht mehr miteinander getanzt, und plötzlich haben sie wieder Freude daran. Es gibt für Liebe kein besseres Rezept als wunderschöne Musik, und diese Romantik will ich auf meinem neuen Album einfangen.“ Rieu ist mit seiner Jugendliebe Marjorie seit über 40 Jahren glücklich verheiratet und in seinem Orchester haben sich unter den Mitarbeitern 13 Paare gefunden und beweisen damit, dass Liebe und Arbeit perfekt kombiniert werden können.

André Rieu ist ein musikalisches Phänomen, das in der Entertainment-Welt seinesgleichen sucht. Gemeinsam mit seinem Johann Strauss Orchester hat Rieu mit seinen spektakulären Konzerten ein weltweites Walzer-Revival ins Leben gerufen. Bislang hat er über 40 Millionen Alben verkauft, hat 487 Platin- und 271 Gold-Awards entgegengenommen und ist im weltweiten Live-Geschäft einer der erfolgreichsten Tournee-Künstler – Rieu verkauft mehr Tickets als beispielsweise Bruce Springsteen, Coldplay oder AC/DC.

Die DVD zum neuen Album, >Falling in Love – In Maastricht<, ist bereits am 14. Oktober erschienen und enthält 32 Titel, live aufgenommen in traumhafter Kulisse auf dem Vrijthof in Maastricht. Als Stargast begrüßte André Rieu in diesem Jahr Lou Bega, der 80.000 Fans aus 79 Nationen unter anderem mit „Mambo Nr. 5“ begeisterte.

Bildzeile: Weltstar André Rieu verzaubert am 10. Februar 2017 das GERRY WEBER STADION in HalleWestfalen zu einer einmaligen Show und die Besucher mit einem romantischen, humorvollen und unvergesslichen Konzertabend. © ARP