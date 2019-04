Auf den Weg nach Berlin

Paderborn. „Wir fahren nach Berlin!“, heißt es für insgesamt 24 Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren aus Büren und Paderborn.

Gemeinsam mit dem Jugendtreff Arche aus Paderborn veranstaltet die Jugendpflege Büren vom 23.04. bis 26.04.2019 eine Gedenkstättenfahrt in die Hauptstadt Deutschlands. Neben diversen Freizeitaktivitäten und der Erkundung Berlins wird der Fokus der Reise vor allem auf die Zeit des Nationalsozialismus` gelegt.

Den Höhepunkt der Exkursion bildet somit auch die Besichtigung der Gedenkstätte Sachsenhausen. Um die bunt gemischte Gruppe auf die bevorstehende Tour vorzubereiten, fand am Samstag, den 30.03.2019 ein Vorbereitungstreffen in und an der Wewelsburg statt. Im Mittelpunkt stand dabei der Besuch der Dauerausstellung „Ideologie und Terror der SS“ im Kreismuseum Wewelsburg.

In diesem Zusammenhang fand auch ein kleiner Rundgang durch die Ortschaft statt, wo historische Bauwerke und Plätze, u.a. das Mahnmal am Appellplatz des ehemaligen KZ Niederhagen, aufgesucht wurden. Im Anschluss an die Führung hatten die Jugendlichen bei Pizza und Cola noch die Gelegenheit sich über die vorangegangenen Stunden auszutauschen und sich gemeinsam auf das anstehende „Berlinerlebnis“ einzustimmen.