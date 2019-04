Auf den Spuren der Briten

Sechstes Netzwerktreffen der Universitätsgesellschaft in der Alanbrooke-Kaserne

Paderborn. Da die Universitätsgesellschaft Paderborn, Verein der Freunde und Förderer der Universität, bei ihren jährlichen Netzwerktreffen Einblicke in besondere Orte und Themen geben möchte, lädt sie am Donnerstag, 25. April, um 17 Uhr in die Alanbrooke-Kaserne ein. Interessierte können sich per Mail an universitätsgesellschaft@upb.de zu dem Treffen anmelden.

Die britischen Soldaten und ihre Familien haben das Paderborner Leben viele Jahre geprägt. Doch mittlerweile wurde ein Großteil von ihnen abgezogen und die Kasernen stehen leer. Viele Flächen werden im Rahmen der Konversion neu genutzt und umgestaltet. Dazu zählen auch die rund 90 Gebäude der Alanbrooke-Kaserne an der Elsener Straße. Dort nimmt die Technische Beigeordnete der Stadt Paderborn, Claudia Warnecke, die Mit glieder bei einer Führung mit auf Spurensuche. Im Anschluss geht es weiter zum nahe gelegenen Gebäude der Firma dSPACE, wo Warnecke passend zum Besuch des Kasernengeländes einen Kurzvortrag zum Thema „Paderborner Konversion“ hält.

Treffpunkt ist der Haupteingang der ehemaligen Kaserne an der Elsener Str. 5 in Paderborn. Die Firma dSPACE ist anschließend in der Rathenaustr. 26 in Paderborn zu finden.

Weitere Informationen zur Universitätsgesellschaft Paderborn unter: www.upb.de/universitaet/universitaetsgesellschaft-paderborn/