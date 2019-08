Attraktive Sondertarife bei Emirates

Frankfurt/Dubai. Emirates bietet ab sofort wieder attraktive Spezialtarife für Reisende ab Deutschland an: Bei Buchung bis zum 30. August profitieren Passagiere von günstigen Konditionen in der Economy Class und der Business Class zu einer Reihe von Destinationen, mit denen sie ihren Sommer verlängern und die Welt entdecken können.

In der Economy Class reisen Passagiere bereits ab 449 Euro* nach Dubai und ab 499 Euro nach Colombo, die Hauptstadt Sri Lankas. Flüge nach Singapur oder in die indonesische Hauptstadt Jakarta sind ab 589 Euro erhältlich. In der Business Class reisen Passagiere nach Dubai und Colombo bereits ab 1.999 Euro. Tickets nach Mauritius, den Inselstaat im Indischen Ozean, gibt es ab 2.699 Euro, nach Sydney in „Down Under“ ab 3.999 Euro. Weitere attraktive Sondertarife zu Zielen im weltweiten Emirates-Streckennetz gibt es online auf www.emirates.de.

Fluggäste, die bereits Mitglied sind oder sich innerhalb des Aktionszeitraums für das Vielfliegerprogramm der Airline – Emirates Skywards – anmelden und buchen, erhalten zudem die doppelte Anzahl Meilen auf ihre Flüge. Die Sondertarife gelten für Buchungen zwischen dem 20. und 30. August 2019 für Flüge bis zum 12. Dezember 2019 (letzter Abreisetag) in der Economy Class sowie bis zum 30. Juni 2020 (letzter Abreisetag) in der Business Class und haben eine Vorausbuchungsfrist von zehn Tagen.

An Bord genießen Gäste aller Klassen das preisgekrönte Bordunterhaltungssystem ice mit über 4.500 Kanälen, den neuesten Filmen und vielfältigen Musik- und Serienangeboten. Emirates bietet Gästen in allen Klassen außerdem eine große Auswahl an erlesenen Weinen und regional inspirierten Gourmetmenüs, zubereitet aus frischen und lokal eingekauften Zutaten sowie den professionellen Service des internationalen Teams von Flugbegleitern, darunter rund 180 Deutsche. Alle Preise sind jeweils pro Person für den Hin- und Rückflug in der Economy Class bzw. Business Class und beinhalten bereits sämtliche Steuern und Gebühren. Vereinzelte Zeiträume können von der Buchung ausgeschlossen sein. Die Tarife unterliegen speziellen Bedingungen sowie eingeschränkter Verfügbarkeit. Sie können online auf www.emirates.de, telefonisch unter 069 945 19 20 00 oder im Reisebüro gebucht werden. Reisebüros können unterschiedliche Servicegebühren erheben.

Ausschließlich im Reisezeitraum vom 13. April – 18. Juni 2020, ansonsten ab 499 Euro für Flüge bis zum 12. Dezember 2019. Emirates, die größte internationale Airline der Welt, verbindet mit jeweils drei täglichen Liniendiensten ab Frankfurt und München sowie jeweils zwei täglichen Flügen ab Düsseldorf und Hamburg Menschen und Orte auf der ganzen Welt. Die Fluggesellschaft mit Sitz in Dubai unterstützt erstklassige Sportevents und Kulturveranstaltungen und ist eine der weltweit bekanntesten Airline-Marken. Das Streckennetz umfasst 158 Ziele in 85 Ländern auf sechs Kontinenten. Emirates fliegt seit 1987 ab Deutschland, inspiriert seitdem zum Reisen und fördert Handelsbeziehungen weltweit.

Auf der Expo 2020 Dubai ist Emirates, Premier Partner und offizielle Fluggesellschaft der Weltausstellung, mit einem eigenen, 3.300 Quadratmeter großen, dreistöckigen Pavillon vertreten. Emirates betreibt mehrere tägliche Verbindungen ab Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg mit seinem Flaggschiff Airbus A380. An Bord der modernen Flotte von 269 Großraumflugzeugen bietet Emirates seinen Gästen vielfach ausgezeichneten Komfort und Service sowie freundliches Kabinenpersonal aus über 135 Ländern. Emirates Skywards ist das preisgekrönte, kostenfreie Vielfliegerprogramm. Die Frachtdivision Emirates SkyCargo transportiert aus Deutschland Exportgüter wie Elektronik, Arzneimittel, Auto- und Ersatzteile in Märkte im Nahen und Mittleren Osten, Afrika oder Asien. Am Boden verbindet Emirates jedes Jahr Millionen von Menschen durch die zur Emirates Group gehörenden Unternehmen Emirates Holidays und Arabian Adventures. Weitere Informationen unter www.emirates.de.