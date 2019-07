Athletic Bilbao am 27. Juli in Gütersloh

Paderborn/Gütersloh. Ein weiteres attraktives Testspiel haben die SCP07-Kicker vereinbart. Am Samstag, 27. Juli, treffen die Paderborner im Energieversum Stadion Gütersloh um 17.00 Uhr auf den achtmaligen spanischen Fußballmeister Athletic Bilbao, der in der Saison 2018/2019 den achten Tabellenplatz in der Primera División belegt hat. Der Vorverkauf für diese Partie beginnt am Mittwoch, 17. Juli, um 9.00 Uhr. Tickets gibt es im SCP07-Shop in der Benteler-Arena und an den Vorverkaufsstellen des FC Gütersloh.

Seit der Ligagründung der Primera División im Jahre 1928 ist der Verein aus dem Baskenland ununterbrochen erstklassig. In der „Ewigen Tabelle“ liegt Athletic Bilbao auf dem vierten Platz und ist neben Real Madrid und dem FC Barcelona die einzige Mannschaft, die nie absteigen musste. Der Club gewann darüber hinaus den spanischen Pokal („Copa del Rey“) satte 24 Mal. Die Spieler der Basken legen große Loyalität zu ihrem Verein an den Tag und verbringen teilweise ihre ganze Karriere im rot-weißen Trikot.

Die Eintrittspreise zum Testspiel gegen Athletic Bilbao hat der SCP07 in Abstimmung mit dem Ausrichter FC Gütersloh sehr günstig gestaltet. Hier die Übersicht (Preise im Vorverkauf im SCP07-Shop zzgl. 1,00 Euro Vorverkaufsgebühr):

-Sitzplatz Vollzahler: 10,00 Euro

-Stehplatz Vollzahler: 6,00 Euro

-Stehplatz Ermäßigte: 4,00 Euro.

Ermäßigte Tickets sind aus organisatorischen Gründen ausschließlich am Spieltag an der Tageskasse erhältlich.

Die Tageskasse und das Stadion sind ab 16.00 Uhr geöffnet.

Die Ermäßigung gilt für Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre, Schüler, Studenten, Azubis, Bundesfreiwilligendienst- oder freiwillig Wehrdienstleistende, Schwerbehinderte. Der jeweilige Ermäßigungsnachweis ist beim Kartenkauf vorzulegen.

Kinder bis zum einschließlich 12. Lebensjahr haben freien Eintritt. Die Sitzplatztribüne steht Kindern nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten zur Verfügung. Sollte die Tribüne vollständig ausverkauft sein, besteht kein Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz.