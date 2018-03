Astwerk abholen lassen oder zu Sonderkonditionen abliefern

Auch in diesem Frühjahr können Bürgerinnen und Bürger, die ihr Gestrüpp vom Frühjahrsschnitt entsorgen möchten, dünne Äste und Zweige (bis maximal fünf Zentimeter Durchmesser) abholen lassen. Die Abholung erfolgt am Donnerstag, 22. März, und kostet 20 Euro. Anmeldung und Bezahlung sollen bis zum 20. März im Rathaus erfolgen. Das Astwerk muss gebündelt werden. Es darf höchstens einen Meter lang sein und pro Bündel nicht mehr als 20 Kilogramm wiegen. Pro Anmeldung werden bis zu 20 Bündel mitgenommen. Wer sein Gestrüpp selber wegbringen kann, hat verschiedene Möglichkeiten: Kleinmengen (maximal Kofferraumladung) nimmt der Recyclinghof in Rheda-Wiedenbrück für fünf Euro entgegen. Größere Mengen können entweder zur Firma Tönsmeier, Kupferstraße 30, oder zum Kompostwerk nach Gütersloh, Am Stellbrink 25, gebracht werden. Dort werden auch dickere Äste angenommen.