ASSMANN spendet 3.000 Euro für Sportler 4 a childrens world e.V.

Melde. Mit 550 aktiven und ehemaligen Mitarbeitern feierte die ASSMANN Büromöbel GmbH & Co. KG im vergangenen Jahr ihren 80. Geburtstag. Anlässlich des runden Jubiläums wurde im Vorfeld im Meller Unternehmen für den gemeinnützigen Verein Sportler 4 a childrens world e.V. gesammelt und die Inhaberfamilie Aßmann verdoppelte die Spendensumme. So konnte der in Wallenhorst bei Osnabrück ansässige Verein um John McGurk, der sich für eine bessere Welt für Kinder einsetzt, beim Besuch in Melle jetzt zwei Spendenschecks über insgesamt 3.000 Euro entgegennehmen. Das Geld fließt in aktuelle soziale Projekte der Sportler 4 a childrens world.

Unterstützung für Initiative von John McGurk

Es sei ein tolles Gefühl gewesen, auf dem runden Geburtstag im vergangenen Jahr so viele Menschen zu sehen, die dem Unternehmen teilweise über Jahrzehnte eng verbunden seien, betont der geschäftsführende Gesellschafter Dirk Aßmann. Über das Spendengeschenk aus der Belegschaft hatte er sich so sehr gefreut, dass er die Summe direkt verdoppelte. „Der Verein Sportler 4 a Childrens world verbindet soziales Engagement und nachhaltiges Handeln. Das passt zu uns und unserer 80-jährigen Unternehmensgeschichte.“

80 Jahre Verantwortung für Melle und die Region

Rückblende: Im Jahr 1939 als Dorftischlerei in Melle gestartet, gehört die ASSMANN Büromöbel GmbH und Co. KG heute zu den Marktführern in der deutschen Büromöbelbranche. Das mittelständische Familienunternehmen aus Niedersachsen wird in der dritten Generation von Dirk Aßmann als geschäftsführendem Gesellschafter geleitet. In den vergangenen Jahrzehnten wurde ASSMANN kontinuierlich­ weiterentwickelt – von einer Serienproduktion hin zu einer automatisierten, voll digitalisierten und auftragsbezogenen Fertigung. Mit 385 Mitarbeitern produzierte das Unternehmen im Jahr seines 80. Geburtstags durchschnittlich 2.500 Möbelteile pro Tag.Das Produktsortiment reicht von ergonomischen Einzel- und Gruppenarbeitsplätzen, über akustisch wirksame Lounge- und Soft Seating-Möbel, Kommunikationszonen- und Einrichtungslösungen für Empfangs- und Seminarbereiche bis hin zu innovativen Stauraum- und Regalsystemen für moderne und flexible Arbeitswelten. Zum weiteren Leistungsangebot für Kunden und Handelspartner gehören verschiedenste Dienstleistungen wie die konzeptionelle Raum- und Flächenplanung, individuelle Beratung, Auslieferung mit eigener Lkw-Flotte, Montageservice sowie die Erstellung individueller Finanzierungs- und Altmöbel-Entsorgungskonzepte.

Über ASSMANN

Die ASSMANN Büromöbel GmbH & Co. KG ist ein europaweit tätiges Familienunternehmen. Stammsitz und Produktionsstandort ist Melle bei Osnabrück. In einer der modernsten Büromöbelproduktionen Europas entwickelt und fertigt das 1939 gegründete Unternehmen funktionelle und innovative Büromöbelsysteme und Einrichtungslösungen mit höchstem Qualitätsanspruch. ASSMANN erzielte im Jahr 2018 mit 385 Mitarbeitern einen Umsatz von 130 Millionen Euro. Geschäftsführender Gesellschafter ist Dirk Aßmann, der das Unternehmen in der dritten Generation führt. Die Erfolgsgeschichte beruht seit Jahren auf dem ASSMANN-Prinzip „Gute Arbeit“, das als Leitmotto mit sämtlichen Arbeitsabläufen und den Unternehmenswerten fest verbunden ist. Darüber hinaus verfolgt das Unternehmen eine durchgängige und konsequente Nachhaltigkeitsstrategie. Das breite Produktportfolio reicht von flexiblen Schreibtisch- und Stauraumsystemen über Empfangs-, Seminar- und Akustik-Lösungen bis zu modernen Lounge- und Soft Seating-Möbeln. Zum weiteren Leistungsangebot für Kunden und Handelspartner gehören Dienstleistungen wie konzeptionelle Raumplanung, individuelle Beratung, die Auslieferung mit eigenem Lkw-Fuhrpark, Montageservice sowie Finanzierungs- und Altmöbel-Entsorgungskonzepte. Das Unternehmen ist mit Vertriebsstandorten und Showrooms in Berlin, Frankfurt, München, Düsseldorf, Stuttgart und Hamburg sowie London, Paris, Moskau, Glasgow, St. Petersburg, Brügg, Wien, Aarau, Manchester und Amsterdam in Deutschland und Europa präsent.