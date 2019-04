ASSMANN Büromöbel geht mit wachstumsstärkster Bilanz ins Jubiläumsjahr

Meller Familienunternehmen schließt das Geschäftsjahr 2018 erneut mit einem Rekordumsatz ab

Melle. Mit rund 130 Millionen Euro (2017: 113 Millionen) und einem Zuwachs von circa 15 Prozent erreichte der Büromöbelhersteller aus Melle die größte absolute Umsatzsteigerung in der jüngeren Unternehmensgeschichte. „Das Ergebnis bestätigt uns, dass wir mit unserem gelebten Prinzip ’Gute Arbeit‘ und den Investitionen in eine der modernsten Büromöbelproduktionen in Europa auf dem richtigen Weg sind“, fasst Dirk Aßmann, geschäftsführender Gesellschafter, die Entwicklung zusammen. Zum 80-jährigen Jubiläum in diesem Jahr setzt das Unternehmen seine Erfolgsstrategie fort und baut dabei auf drei Säulen: Mitarbeiterzufriedenheit, hochmoderne Fertigung und den Ausbau der Vertriebsaktivitäten. Und passend zum 80-jährigen Firmenjubiläum zieht ASSMANN in die Top 100 der wachstumsstärksten Mittelständler Deutschlands ein. Das ist Ergebnis der Studie „TOP 100 Ranking des Mittelstands 2018“, die die Unternehmensberatung Munich Strategy durchgeführt hat.

Nachhaltiges Wachstum dank Investition und Innovation

Eine zentrale Säule für nachhaltiges Wachstum ist die Erweiterung des Produkt- und Leistungsportfolios. Denn nur so kann ASSMANN auf steigende Kundenanforderungen und die Veränderungen im Büromöbelmarkt reagieren und sich im nationalen wie auch internationalen Wettbewerb als einer der führenden Büromöbelhersteller etablieren. „Auch 2019 bleiben wir unserer Linie der nachhaltigen Investitionen in den Standort treu“, bekräftigt Dirk Aßmann. Nachdem 2018 die neue Korpusmöbel-Linie in Betrieb genommen wurde, laufen die Planungen für die Optimierung und Automatisierung der Tischmontage-Linie. Zudem steht die fortlaufende Optimierung der Fertigungsprozesse und die Neu- und Umgestaltung der Gebäude am Unternehmenssitz an. ASSMANN ist damit bestes Beispiel, dass sich eine zunehmende Automatisierung nicht in einem Arbeitsplatzabbau niederschlagen muss, sondern ganz im Gegenteil, die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens erhöht und es nachhaltig für die Zukunft aufstellt.