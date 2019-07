ASSMANN Büromöbel eröffnet Showroom in Stuttgart

Bielefeld/Stuttgart. Über 100 Gäste kamen trotz sommerlicher Höchsttemperaturen Ende Juni zur Eröffnung des neuen Showrooms der ASSMANN Büromöbel GmbH und Co. KG in Stuttgart. „Ich freue mich sehr, dass wir unser Netz an Ausstellungen mit dem neuen Standort in Stuttgart weiter ausgedehnt haben. Mit nunmehr 14 Showrooms in Deutschland und Europa erreichen wir einen Großteil unserer Kunden direkt vor Ort“, betonte der geschäftsführender Gesellschafter Dirk Aßmann und zeigte sich begeistert über das durchgehend positive Feedback zur neuen ASSMANN-Location. Am Standort in der Sigmaringer Straße werden die Produkt- und Einrichtungslösungen für moderne Arbeitswelten ab jetzt auch in Baden- Württemberg erlebbar. In entspannter Atmosphäre wurden bei der Eröffnungsfeier natürlich auch die Produktinnovationen des Familienunternehmens aus Melle präsentiert – von der Syneo-Loungemöbelserie, über das Stauraumsystem Cubas bis hin zu den höhenverstellbaren Schreibtischen der Canvaro-Reihe. Die Ausstellung hat ASSMANN gemeinsam mit seinem Netzwerkpartner viasit geschaffen.

Umfassendes Showroom-Netzwerk in Europa

Mit dem neuen Showroom in Stuttgart hat das weitreichende Netzwerk von Ausstellungen in Deutschland und Europa abermals Zuwachs erhalten. An 14 Standorten, darunter auch London, Paris und St. Petersburg, ist der Büromöbelhersteller vertreten.