„Asphaltsurfer“ auf schmalem Brett

Gütersloh. Auf dem Rollbrett („Skateboard“) durch die Ferien: 16 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 14 Jahren haben jetzt bei dem noch recht neuen Angebot „Skaten für Anfänger“ der Gütersloher Ferienspiele mächtig Spaß gehabt. In dem dreitägigen Kursus unter Leitung von Nicole Vive (24) und Kai Rempel (22) lernten die Mädchen und Jungen auf der Skateboard-Anlage am Jugendtreff Bauteil 5 im Schatten der Weberei, wie sie sich als „Asphaltsurfer“ gekonnt in Szene setzen können.

Das etwa 80 Zentimeter lange und 20 Zentimeter schmale Brett mit den vier variabel gelagerten Gummi-Rollen faszinierte die angehenden jungen Skater: Während sich Sozialarbeiterin Nicole vor Ort um die Organisation des kostenlosen Ferienspiel-Angebots kümmerte und für die Kinder und Jugendlichen auch ein leckeres Eis parat hatte, war Kursleiter Kai der sportliche Experte auf dem Skateboard.

Wie stoße ich mich auf dem Brett mit einem Bein richtig vom Untergrund ab, wie kann ich durch geschickte Gewichtsverlagerung und abwechselndem Druck beider Füße die Fahrtrichtung bestimmen? Bei dem 22-jährigen Skater aus Gütersloh waren die Mädchen und Jungen mit diesen Fragen an der richtigen Adresse. Überdies zeigte er ihnen auf der mit entsprechenden Skater-Elementen wie Rooftop-Ramp und Rooftop-Rail, Ledge oder Curb-Box ausgestatteten Anlage an der Bogenstraße erste, kleine Tricks.

Die Sicherheit der in die zwei Altersgruppen (sechs bis neun Jahre und zehn bis 14 Jahre) aufgeteilten Kinder und Jugendlichen hatte bei dem zum zweiten Mal seit 2019 angebotenen Ferienspiel-Kursus der Stadt Gütersloh Priorität: Alle Teilnehmer mussten einen Helm tragen, Organisatorin Nicole Vive empfahl darüber hinaus, auch Knie- und Ellenbogenschützer anzulegen.