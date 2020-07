Asphaltierung des vorletzten Bauabschnittes

Über die Baustelle Theenhausener Straße wurde bereits viel berichtet. Häufig standen Verkehrsteilnehmer, die sich unberechtigt in Anliegerstraßen und innerhalb des Baufeldes bewegten sowie zerstörte Schranken im Fokus der Berichterstattung.

Die Bauarbeiten an der Theenhausener Straße gehen gut voran. Jetzt Anfang Juli nach einer Bauzeit von 13 Monaten wird bereits der vorletzte Bauabschnitt asphaltiert.

In dieser Zeit haben die Projektbeteiligten des Kreises Gütersloh, der Stadt Werther und insbesondere die Mitarbeiter der Baufirma die gesamte Theenhausener Straße vom südlichen Ortseingang beginnend entfernt, um neue Kanäle, Rohrleitungen und Kabel verlegen zu können. Der Straßenraum wurde neu aufgeteilt, mit einem 2,50 Meter breiten Geh- und Radweg sowie barrierefreien Haltestellen ausgestattet und schließlich neu asphaltiert. Der bereits abgeschlossene Bau eines Regenrückhaltebeckens mit vorgeschalteter Lamellenklärung gewährleitest zukünftig, dass das belastete Oberflächenwasser sauber und in verträglichen Mengen in den Vorfluter eingeleitet werden kann.

Bereits im Herbst 2019 wurden die Herbstferien genutzt, um die Strecke von der Landesstraße bis zum Ortseingang auf einer Länge von 1,525 Kilometern sanieren zu können.