Asphaltarbeiten sorgen für Fortschritt in der Ortsdurchfahrt

Werther (Westf.). Es vergeht wohl kaum ein Tag, an dem nicht irgendjemand mit seinem Auto in die Baustelle an der Theenhausener Straße (K 28) fährt und somit jegliche Schilder einer Umleitung ignoriert – so auch an diesem Montagmittag – und das während der laufenden Arbeiten. Seit dieser Woche lassen sich deutliche Fortschritte auf dem Baustellenabschnitt im Bereich der Bushaltestelle zwischen Langenheide und Voßheide beobachten. Auf 200 Metern erhält die Straße jeweils eine neue Trag-, Binder- und Deckschicht. Dies erfolgt in drei Arbeitsschritten.

Am Montag begannen die Asphaltarbeiten an dem Bauabschnitt mit dem Auftragen der Tragschicht. Am Dienstag folgte die Binderschicht. Am Mittwoch kommt dann die letzte Schicht, die Deckschicht. Auch der Sanierungsabschnitt bis zur Borgholzhausener Straße erhält eine neue Asphaltdecke und kann ab Freitag wieder von Anliegern bis zur Baustelle befahren werden. So kann auch der Busverkehr wie geplant wieder pünktlich zu Schulbeginn verkehren. Durch den Einsatz von Security an den Baustellenenden soll sichergestellt werden, dass Unbefugte die neu asphaltierte Straße nicht befahren. „Das frühzeitige Befahren der Strecke kann zu erheblichen Schäden in der Deckschicht führen“, erklärt Timo Kohl, Bauleiter beim Kreis Gütersloh.

Ab nächster Woche erfolgt die Randeinfassung auf dem Abschnitt zwischen Voßheide und Brennenheide durch Bordsteine und Rinnen. Die Strecke muss weiterhin für den Verkehr gesperrt bleiben. Aktuell wurden Kanäle für Schmutz- und Regenwasser sowie Wasserleistungen bereits bis zur Brennenheide verlegt. Ende diesen Jahres sollen auch die Asphaltarbeiten in diesem Bereich beginnen. Weiter geht es dann 2020 Richtung Wertherstraße.

„Die Fertigstellung der gesamten Maßnahme ist für Ende 2020 geplant. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen die Bauarbeiten im Zeitplan“, sagt Kohl. Seit Mai diesen Jahres ist die Theenhausener Ortsdurchfahrt gesperrt. Die Stadt Werther (Westf.) und der Kreis Gütersloh erneuern und sanieren abschnittsweise auf insgesamt 1,5 Kilometern die Fahrbahn sowie zeitgleich auch das Kanalnetz für Schmutz- und Regenwasser und die Wasserleitungen.