Arthur Kay & The Clerks in Stemwede

Stemwede. Arthur Kay ist so etwas wie der bekannteste Geheimtipp der Ska-Szene. Jetzt, pünktlich zu seinem 50. (!) Bühnenjubiläum ist er zurück. Der „Original South London Rude Boy“ Arthur Kay hatte sich eigentlich vor Jahren aus der Szene zurückgezogen. Doch das Freedom Sounds Festival konnte ihn zu einem Comeback überreden, weil mit den „Clerks“ eine Backingband bereitstand, die sofort auf einer Wellenlänge mit ihm war. So legten „Arthur Kay & The Clerks“ nicht nur einen umjubelten Festivalauftritt hin, sondern gingen zusammen ins Studio. Die Aufnahmen, die jetzt unter Titel „The Night I Came Home“ erscheinen, beschreibt Arthur als das Beste, was er jemals gemacht hat.

Dem JFK Stemwede ist es gelungen die Londoner Ska-Legende nach Stemwede zu holen, wo sie am 7. Oktober um 20 Uhr im Life House auftreten.

Als Support spielt an diesem Abend Joe Scholes, der für britisch geprägtes Songwriting steht, das jamaikanische Riddims mitschwingen lässt .

Arthur Kay war Teil der Londoner Mod Szene in den 60ern, bei seiner ersten Studioaufnahme 1967 traf er auf Rico Rodriguez, er spielte Bass auf zahllosen Trojan-Aufnahmen in den frühen 70ern, von Dandy Livingstone über Judge Dread zu Desmond Dekker. Ab 1978 veröffentlichte Arthur Kay unter seinem Namen und mit den Originals eine Serie von zeitlosen Klassikern der Skaszene wie „Ska Wars“, „Play My Record“, „Watching the Rich Kids“ oder „The Count Of Clerkenwell“. „ The Clerks“ sind die Kölner Meister aller Offbeat-Spielarten. Mit den Clerks gibt sich einer der spannendsten Skabands aus deutschen Landen die Ehre. Seit ihrer Gründung im Jahre 2000 haben die sieben Jungs aus der Dom-Stadt eine erstaunliche Entwicklung hingelegt. Bisher stehen 6 Alben und 4 Singles zu Buche, die auch außerhalb der Ska-Szene Eindruck gemacht haben. So vergab der nicht eben Offbeat-affine Rolling Stone 3,5 von 5 Sternen für ihr Album „Vagabund“, das mühelos und stilsicher von Trad Ska über Klezmer und Balkanpop zu Dub Reggae wandert.

Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Für Kartenreservierungen und Informationen steht das Life House (Tel.: 05773/991401) zur Verfügung. Reservierungen sind auch per E-Mail unter info@jfk-stemwede.de möglich.

Arthur Kay & The Clerks

Londoner Ska Legende trifft auf Kölner Meister aller Offbeat-Spielarten

Samstag, 7. Oktober 2017 20 Uhr

Life House, Stemwede-Wehdem

Eintritt: 15 Euro / 13 Euro (ermäßigt und Mitglieder)

Foto: © Der Veranstalter