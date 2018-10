Arminis gesund und fit mit der BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER

Brackwede. Vom Feld auf den Teller – Salate selbstgemacht, unter diesem Motto stand die aktuelle Veranstaltung, zu der die BKK als Gesundheitspartner der Arminis eingeladen hat.

Eine gesunde Mahlzeit kann nicht nur lecker schmecken, sondern auch kinderleicht und mit viel Spaß zubereitet werden. Diesen Beweis lieferten die jungen Teilnehmer des kreativen Salat-Workshops, der am Nachmittag im Betriebsrestaurant der BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER angeboten wurde. 13 Kinder im Alter von 8 bis 14 schälten und schnippelten, raspelten und rührten gesunde Zutaten wie Paprika, Zucchini und Möhren zu einem köstlichen Karotten- oder bunten Couscous-Salat. „Wow lecker, einzeln mag ich das Gemüse gar nicht, aber alles zusammen in dem Couscous-Salat schmeckt so gut“, stellte ein Armini begeistert fest. Sogar die Lust auf Süßes kam nicht zu kurz – dafür sorgte der vitaminreiche Obstsalat mit gesundem Dip. „Die richtige Ernährung ist ein entscheidender Baustein für ein gesundes Leben und kann gar nicht früh genug vermittelt werden“, so die Ernährungswissenschaftlerin Dr. Beate Düwel, die den Workshop fachkundig begleitete und den jungen Köchen interessantes Hintergrundwissen zu den Zutaten gab. Das kann Jana Gärtner von der BKK als Organisatorin der Aktion rundum bestätigen und verabschiedet die Teilnehmer – satt und zufrieden – mit einem kleinen Überraschungsgeschenk zur gesunden Ernährung.

„Vom Feld auf den Teller“ ist eine Veranstaltung der BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER im Rahmen von „Arminis fit und gesund mit der BKK“. Als Gesundheitspartner des DSC Arminia stehen für die Kinder in den nächsten Monaten Aktionen zu professionellem Gehirnjogging und Erster Hilfe auf dem Programm.

Foto: © BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER