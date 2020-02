Arminia-Fans sammeln bei der Krombacher Zipfelmützenaktion 10.289,86 Euro

Krombach/Bielefeld. Es war bereits die dritte Auflage der Zipfelmützenaktion, die Arminia Bielefeld und Krombacher zum ersten Mal im Jahr 2017 initiiert hatten. Unter dem Motto „Gemeinsam für die gute Sache“ wurden exklusiv während des Heimspiels am 6. Dezember 2019 limitierte Zipfelmützen im Vereins-Look im Stadionumfeld zum Kauf angeboten. Die Kosten für die Produktion der Mützen übernahm komplett die Krombacher Brauerei. Für zwei Euro pro Stück konnten sich die Fans ein oder auch gleich mehrere Exemplare sichern. Durch die Einnahmen und zusätzliche Spenden der Fans kamen am Ende 10.289,86 Euro für den guten Zweck zusammen, die zu gleichen Teilen an die Kinder- und Familienabteilung des DSC „Arminis“ sowie an das Projekt „Aufforstung des Stadtwaldes“ der Stadt Bielefeld gespendet wurden.

„Die Spendensumme aus dem Vorjahr konnte sogar noch einmal getoppt werden“, freut sich Marco Strunk, Gebietsverkaufsleiter der Krombacher Brauerei. „Es ist überwältigend, wie viele Fans die Aktion unterstützt und somit die Spende überhaupt erst ermöglicht haben. Vielen Dank dafür!“ Gemeinsam mit Hans-Jürgen Laufer, Präsident des DSC Arminia Bielefeld, überreichte er beim Heimspiel gegen den VfL Bochum am vergangenen Dienstag im Namen der Fans einen symbolischen Spendenscheck an die anwesenden Vertreter der Institutionen, Rabea Hamdine, Leiterin der Arminis und Herbert Linnemann, Stadtförster der Stadt Bielefeld.

„Wir bedanken uns sehr herzlich für die großartige Hilfe von Krombacher, die mit der mittlerweile schon zur schönen Arminia-Tradition gewordenen Zipfelmützenaktion zwei Projekte unterstützen, die dem DSC Arminia sehr am Herzen liegen: die nachhaltige Förderung von Kindern und jungen Menschen und der Umwelt. Das passt einfach wunderbar zusammen und wir freuen uns bereits auf die nächste Zipfelmützenaktion“, so Arminia-Präsident Hans-Jürgen Laufer.

Über die Arbeit der begünstigten Institutionen:

„Arminis“

2005 wurde die Kinder- und Familienabteilung der Arminia zusammen mit der von Laer Stiftung gegründet und bietet seitdem ein umfangreiches Freizeitangebot für Kinder bis 14 Jahren. Die „Arminis“ besuchen gemeinsam das Stadion während der Heimspiele, entdecken ihre Heimatstadt Bielefeld oder treiben zusammen Sport. Neben diesen Aktivitäten besuchen die Kinder Museen, schauen sich lokale Unternehmen an oder nehmen an kreativen Workshops teil. Über 1.000 Kinder sind bereits bei den Arminis angemeldet und verbringen ihre Freizeit zusammen.

Stadt Bielefeld – Projekt „Aufforstung des Stadtwaldes“

Rund 80 Hektar des Bielefelder Stadtwaldes sind durch Trockenheit, Stürme und Schädlingsbefall stark beschädigt worden. Mit dem Projekt „Aufforstung des Stadtwaldes“ möchte die Stadt nun den Wald wieder aufforsten und somit etwas für Natur, Mensch und Tier tun. Es soll ein Mischwald entstehen, in dem der Laubwald dominiert. Bereits 2019 konnten einige neue Bäume im Bielefelder Stadtwald gepflanzt werden.