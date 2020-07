Bielefeld. Eine besondere Heimatliebe trifft auf besonderen Fußballstolz: Bielefeld Marketing und Arminia Bielefeld bringen zum Erstliga-Aufstieg des Vereins das erste gemeinsame Bielefeld-Fan-T-Shirt heraus. Das Oberteil in Hellgrau wird geschmückt vom schwarz-weiß-blau gestreiften Stadtlogo, mit dem das Stadtmarketing dem Club zum Aufstieg gratuliert hatte.

Das „BIE“ in den Vereinsfarben entwickelte sich in den sozialen Medien zum Renner und wurde tausendfach verbreitet. Bielefeld Marketing ließ als Andenken an den Aufstiegssommer inzwischen bereits 40.000 Aufkleber mit dem Logo herstellen, für die sogar Bestellungen aus den USA eingingen.

Auf dem T-Shirt ist das Arminia-BIE-Logo eingerahmt von der gemeinsamen Botschaft: „Meine Stadt! Mein Verein!“ Unter diesem Motto planen Bielefeld Marketing und Arminia Bielefeld auch eine erste gemeinsame Fan-Artikel-Serie.

Das Arminia-BIE-Shirt gibt es ab jetzt in Größen für Herren, Damen und Kinder. Verkauft wird es für 19,95 Euro von beiden Partnern: von Bielefeld Marketing im Bielefeld-Online-Shop und in der Tourist-Information Bielefeld (Niederwall 23, Öffnungszeiten: Do.+Fr. 12-16 Uhr, Sa. 10-14 Uhr) sowie von Arminia Bielefeld im Online-Shop und im Fan- und Ticketshop an der SchücoArena (Mo.-Fr. 10-18 Uhr).