Archive als Wissensspeicher in der analogen und digitalen Welt

Vortrag von Dr. Johannes Burkardt am 30. Januar an der Universität Paderborn

Paderborn. Am Mittwoch, 30. Januar, hält Dr. Johannes Burkardt, Leiter der Abteilung Ostwestfalen-Lippe des Landesarchivs NRW, um 11.15 Uhr im Hörsaal P6 2.03 der Universität Paderborn einen öffentlichen Vortrag mit anschließender Diskussion zum Thema „Archive: Wissensspeicher in der analogen und digitalen Welt“. Der Vortrag ist Teil der Vorlesung „Kulturelles Erbe: Entwicklung, Geschichte, Denkmalpflege und aktuelle Positionen“, die Prof. Dr. Eva-Maria Seng, Inhaberin des Lehrstuhls für Materielles und Immaterielles Kulturerbe, leitet. Interessierte sind herzlich eingeladen.

In seinem Vortrag wird Burkardt die Funktion des Archivs als Institution zum Erhalt des kulturellen Erbes an der Schnittstelle zwischen der analogen und digitalen Welt thematisieren. Dabei soll insbesondere der Frage nach den aktuellen Aufgaben und Handlungsfeldern des Archivs im Allgemeinen und der Abteilung Ostwestfalen-Lippe im Besonderen nachgegangen werden. Daneben wird Burkardt theoretische Fragen anhand ausgewählter Fallbeispielen illustrieren.

Johannes Burkhardt war Leiter des Dezernats „Verwaltung und archivfachliche Dienste“ im Staatsarchiv Münster und ab 2015 des Technischen Zentrums des Landesarchivs in Münster-Coerde. Seit 2016 leitet er die Abteilung Ostwestfalen-Lippe des Landesarchivs NRW. Die Abteilung mit Sitz in Detmold ist zentrale Anlaufstelle für die historische Forschung in der Region Ostwestfalen-Lippe und für die Familiengeschichtsforschung in Westfalen.

Weitere Informationen zum Lehrstuhl für Materielles und Immaterielles Kulturerbe an der Universität Paderborn: www.kulturerbe-forschung.de