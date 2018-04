‚Architektur bleibt‘ – 254 Häuser, Parks und Projekte zu erleben

„Architektur bleibt“: 254 neue Häuser, Parks und Projekte vor Ort erleben! – Datenbank mit allen Objekten jetzt online

Bielefeld. Architektur hautnah zu spüren – dieses Erlebnis bietet am 23. und 24. Juni 2018 wieder der „Tag der Architektur“. In Nordrhein-Westfalen werden dann genau 254 Bauwerke aller Art, Quartiere, Gärten und Parks in 110 Städten und Gemeinden für Besucher geöffnet sein. Interessierte sind eingeladen, sich von Architektinnen und Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplanern die neuen oder erneuerten Bauten vorstellen zu lassen. „Architektur gehört zu den beständigsten Objekten und Werten in unserer Gesellschaft“, erklärt Ernst Uhing, der Präsident der Architektenkammer NRW. Die deutschen Architektinnen und Architekten stellen deshalb den Tag der Architektur in diesem Jahr bundesweit unter das Motto: „Architektur bleibt!“ – Die Bilddatenbank zum Tag der Architektur in NRW ist ab sofort unter www.aknw.de abrufbar.

Der „Tag der Architektur“ bietet in jedem Jahr die Gelegenheit, neue und erneuerte Architekturen vor Ort kennen zu lernen und mit Architekten und Bauherren ins Gespräch zu kommen. Über 30.000 Besucherinnen und Besucher machten sich in den vergangenen Jahren jeweils an dem letzten Juni-Wochenende auf den Weg, um diesen Dialog zu suchen und um sich über aktuelle Trends beim Bauen und Wohnen zu informieren. „Wir stellen insgesamt ein wachsendes Interesse einer breiten Öffentlichkeit an Architektur und städtebaulichen Entwicklungen fest“, sagt Kammerpräsident Uhing.

Motto zum Europäischen Kulturerbejahr

Das bundesweite Motto für den diesjährigen Tag der Architektur greift auch das Europäische Kulturerbejahr auf, das die Europäische Union für 2018 ausgerufen hat. Engagement, Schutz, Nachhaltigkeit und Innovation sind die vier Säulen, unter denen die EU die Ziele des Kulturerbejahres bündelt. Dass gelungene Architektur einen bleibenden Wert darstellt, belegen etliche der 254 Objekte, die in Nordrhein-Westfalen zu besichtigen sind: Beispielsweise das „kult – Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland“ in Vreden (Arge Pool Leber Architekten und Bleckmann Krys Architekten, München); der Gebäudekomplex verbindet Bauten aus den 1970er und -80er Jahren sowie denkmalgeschützte Bauwerke aus dem 14. und 16. Jahrhundert mit neuen Baukörpern. Oder das Philosophische Seminar am Domplatz in Münster (Peter Böhm Architekten, Köln). Gezeigt werden auch die zu Wohnungen und Büros umgebaute „Alte Samtweberei“ in Krefeld (Architekt Heinrich Böll, Essen), der neue Stadtteil „Grüne Mitte Essen“ (pbs architekten Planungsgesellschaft mbH, Aachen) sowie die elegant in die Natur eingefügte weiße Villa Komischke in Medebach (Christof Hesse Architekten, Korbach).

„Viele der gezeigten Bauwerke belegen, dass Architektur die Lebensqualität in den Städten und Gemeinden maßgeblich beeinflusst, dauerhafte Werte schafft und für die Menschen eine identitätsstiftende Wirkung entfalten kann“, unterstreicht der Präsident der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen.

Trends und Themen 2018

Der Tag der Architektur spiegelt stets auch gesellschaftliche Entwicklungen wider. Gemeinschaftswohnprojekte wie auf dem Clouth-Gelände in Köln (Schaller Architekten Stadtplaner, Köln), Barrierefreiheit im Wohnungsbau, Umnutzungen (auch von Kirchen) sind einige der zentralen Themen, die sich an den TdA-Bauten 2018 ablesen lassen. Für die Besucher ist der TdA damit eine wichtige Inspirationsquelle – und für die Medien ein Anlass zu umfassender Berichterstattung.

Hintergrund: „Tag der Architektur“

Der „Tag der Architektur“ hat sich bundesweit als Architektur-Event im Sommer fest etabliert. Architektinnen und Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner sind vor Ort, um gemeinsam mit ihren Auftraggebern neue Werke vorzustellen, die Besonderheiten der Architektur zu erläutern und Fragen der Besucher zu beantworten. In Nordrhein-Westfalen werden Bauten präsentiert, die in den vergangenen fünf Jahren in unserem Bundesland realisiert wurden; für Objekte der Landschaftsarchitektur und Stadtplanung gilt eine Frist von acht Jahren.

App, Katalog und Internet-Datenbank

Alle Objekte sind über eine Internet-Datenbank mit Fotos und Kurzbeschreibung sowie den Öffnungszeiten abrufbar unter www.aknw.de. Zudem bieten die deutschen Architektenkammern der Bundesländer eine kostenlose App zum Tag der Architektur an, die man im iTunes-Store oder auf Google Play herunterladen kann. Alle 254 Bauwerke aus NRW sind dann über diese App jederzeit und vor Ort abrufbar.

Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen stellt alle Bauten und Objekte zum „Tag der Architektur 2018“ zudem in einer umfangreichen Broschüre vor, die Mitte Mai erscheint und dann kostenlos bezogen werden kann. Vorbestellungen sind schon heute möglich – über das Bestellformular unter www.aknw.de oder telefonisch unter Tel.: (0211) 49 67-12 oder -713 bzw. per Mail an tda@aknw.de