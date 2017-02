Arbeiten an der Dampflok „Lipperland“ beginnen jetzt mithilfe der NRW-Stiftung

Kreis Lippe. Der Historische Verein zur Erhaltung der Eisenbahn in Lippe e.V. (HVEEL) setzt die Dampflokomotive „Lipperland“ instand und wird sie wieder fahrtüchtig machen. Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung unterstützt dieses Vorhaben und hat dafür den Zuschuss auf 70.000 Euro erhöht. Zusätzlich verdoppelt die NRW-Stiftung alle hierfür vom Verein eingeworbenen Gelder bis zu einer Höhe von 20.000 Euro. Als Vorstandsmitglied der Stiftung überreichte Dr. Ute Röder jetzt diese gute Nachricht schriftlich dem Vereinsvorsitzenden Matthias Sievers.

Seit bei einer TÜV-Überprüfung 1999 Mängel an der Dampflok mit Baureihenbezeichnung 93.1410 festgestellt wurden, steht die „Lipperland“ still. Das soll sich nun mit Hilfe von zahlreichen Unterstützern ändern. Matthias Sievers erteilte nun den offiziellen Startschuss für die Arbeiten. „Die Unterstützung der beteiligten Fachbetriebe sowie der Verkehrsbetriebe Extertal (VBE), die für die gesamten Zeitraum kostbaren Werkstattraum zur Verfügung stellt, möchten wir ausdrücklich erwähnen“, so Sievers. Zum Auftakt der Restaurierungsarbeiten hob nun ein Autokran den 20 Tonnen schweren Dampflokkessel aus der „Lipperland“. Anschließend rollte der Kessel dann über den Gleisanschluss in die Werkstatt der VBE, wo er zukünftig von einer Fachfirma restauriert wird. „Für dieses national wichtige Projekt habe ich mich gerne eingesetzt“, erläuterte MdB Cajus Caesar und verwies auf 170.000 Euro Fördergelder aus dem Denkmalschutzmittelsonderprogr amm des Bundes. Der Kreis Lippe stellt 12.500 Euro aus dem Kreishaushalt bereit. Dr. Ute Röder verwies auf das große Engagement der Museumseisenbahner: „Der Verein trägt mit seinen vielseitigen Projekten ehrenamtlich zur Regionalentwicklung bei. Deshalb engagiert sich die NRW-Stiftung sehr gerne in Nordlippe“.

Der HVEEL plant die Lok in den kommenden drei Jahren wieder fahrtüchtig zu machen und sie für Museumsfahrten der Landeseisenbahn Lippe (LEL) erneut auf die Schiene zu setzen. Dazu müssen demnächst verschiedene Arbeiten am Kessel, am Fahrwerk und an der Dampfmaschine durchgeführt werden. Einen Großteil der Arbeiten wollen die Vereine in Eigenleistung durchführen und rechnen mit über 5.000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden. Dieses Engagement werde ich auch weiterhin gerne begleiten und unterstützen“, so MdL Jürgen Berghahn, der zuvor Grüße aus der Landeshauptstadt überbrachte. Bürgermeisterin Monika Rehmert sprach auch stellvertretend für Ihre Amtskollegen für die LEADER-Region Nordlippe Ihre Anerkennung und Freude für das Projekt aus: „Endlich geht es los.

Und das ist gut für Nordlippe“. Denn zukünftig wird die Dampflok in das Vereinsprojekt „Smart Railway“ eingebunden und gemeinsam mit Diesel-, Elektroloks und Solar-Draisinen alte und erneuerbare Energien erlebbar machen. Die NRW-Stiftung beteiligte sich bereits in den 1990er Jahren an einer Hauptuntersuchung der Lok und an der Aufarbeitung des Fahrwerks. Der Verein HVEEL benötigt für die Dampflok „Lipperland“ weitere Unterstützung. Das Spendenkonto lautet IBAN: DE98 4765 0130 00422 120 01 bei der Sparkasse Paderborn-Detmold. Weitere Informationen unter www.lok-lipperland.de.