Arbeit statt Schule – für den guten Zweck

Aller guten Dinge sind drei. Bereits zum dritten Mal sind zwei Schülerinnen des Ratsgymnasiums Bielefeld im McCafé im Einsatz. Dabei unterstützen Sie im Rahmen der Kampagne « Dein Tag für Afrika » gleichaltrige Kinder.

Und die Maschine ist die Gleiche wie am Bahnhof.“ weiß Luna zu berichten. Auch die McCafé Mitarbeiterin ist sichtlich begeistert: „Man merkt gleich, dass die Mädels schon mal an so einer Maschine gearbeitet haben. Viele sind anfangs durch die Größe der Siebträgermaschine, oder das etwas lautere Geräusch beim Milchaufschäumen, ein wenig nervös. Aber hier habe ich gleich zwei Profis im Einsatz.“ Auch der Betreiber des Restaurants kam auf einen Kaffee vorbei. „Ich bin wirklich überrascht, wie viel Wissen aus den beiden Vorjahren noch vorhanden ist. Nach sehr kurzer Eingewöhnung hat man den Eindruck, als würden die beiden das viel öfter machen. Die Ergebnisse, also die wirklich hervorragend zubereiteten Kaffee- Spezialitäten, sprechen für sich.“ Und auch die Gäste finden es klasse, nicht nur das handwerkliche Geschick der beiden Schülerinnen, sondern vor allem die Idee die hinter der Aktion steckt. Dein Tag für Afrika – Lohn wird gespendet

Der Lohn für den Einsatz von Luna und Frieda fließt in Bildungsprojekte in afrikanischen Ländern. Organisiert und gesteuert wird das Ganze durch „Aktion Tagwerk“. „Als Franchise -Nehmer von McDonald’s ist man natürlich sehr der McDonald’s Kinderhilfestiftung verbunden. Aber natürlich unter stütze ich auch gerne lokal vor Ort. Durch die heutige Aktion beschäftigen sich die Schülerinnen nicht nur mit einem meiner Restaurants, sondern vor allem mit Themen rund um soziales Engagement. Das finde ich spitze! Und auchdas die Schule dies unterstützt.“, so Heiderich.