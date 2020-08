Arbeit 4.0 mit der Fachhochschule des Mittelstandes (FHM)

Die FHM reagiert auf die Digitalisierung mit zukunftsorientierten Studiengängen

Bielefeld. Vorab einige Zahlen: Die FHM umfasst 5.172 Studierende, 100 Promotionsstudierende, 95 Professoren sowie 396 Experten aus der freien Wirtschaft, die als Lehrbeauftrage ihr Wissen weitergeben. Als die Corona-Pandemie aufkam und sich viele Universitäten dazu gezwungen sahen den Semesterstart zu verschieben – weil nicht sofort klar war, wie die Lehre weiter gestaltet wird – sah sich die FHM im Vorteil. Durch ihre 15jährige Erfahrung im Bereich der Onlinelehre war es der FHM möglich, als eine der ersten Hochschulen in Deutschland ab dem 16. März digital ihrem Lehrauftrag nachzukommen: Bereits seit 2015 gibt es einen digitalen Campus durch die FHM Online University.

Die FHM reagierte nicht nur als erste Hochschule mit einem digitalen Lehrangebot, sondern auch jetzt als erste mit der wiederkehrenden Präsenzlehre. Durch kleine Studiengruppen können 1/3 der Veranstaltungen wieder in Präsenz durchgeführt werden. Genutzt werden in der FHM Online-, Präsenz- und die hybride Lehre. Mit Bedacht stellt die FHM ihre Planung für das nächste Studienjahr vor. Indem die Corona-Krise als Chance begriffen wird, sich den neuen Anforderungen der Wirtschaft anzupassen, entwickelt die FHM neue Studiengänge. In diesem Zuge stehen besonders die Themen Virtual Reality (VR) und Digitalisierung im Vordergrund.

Virtual Reality

Um den Umgang mit der Virtual Reality erfahrbar zu machen, hat die FHM einen VR-Raum eingerichtet. Die Nutzung des Raumes steht allen Studierenden – insbesondere den Medienstudiengängen – zu. Einen Teil des Studiums in allen Studiengängen machen die wirtschaftlich notwendigen Bereiche Kommunikationsdesign & Werbung, Medienpsychologie und Crossmedia & Communication Management aus. Dadurch wird VR & Augmented Reality zum Basishandwerk der Studierenden. An der FHM gibt es den Studiengang M.A. Virtual Reality & Augmented Reality, in dem VR-Experten für die Wirtschaft ausgebildet werden. Zusätzlich bietet die FHM die Chance zur Teilnahme an Erasmus+ geförderten VR-basierten Forschungsprojekten.

Digitalisierung

Wenn man sich fragt, wie es um das Thema Digitalisierung im Mittelstand steht, stellt man fest, dass es noch Nachholbedarf gibt. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass Digitalisierung unabdingbar für Unternehmen ist. Ohne Internetauftritt und Online-Commerce keine Umsätze. Darüber hinaus geht es um den Unternehmensschutz – nicht nur vor Cyberangriffen. An der FHM beschäftigen sich die Studierenden im Studiengang B.A. Digital Business Management mit der Frage: Wie wird ein Unternehmen digital geschäftsfähig gemacht? Die Möglichkeit zur Teilnahme an Forschungsprojekten rund um das Thema Digitalisierung ergänzen das Studium.

Ausblick

Die Bewerbungsfrist für den Studienstart im Oktober 2020 wurde bis Ende September verlängert!

2021 startet der Onlinestudiengang B.A. Onlinemarketing und Digital Commerce, der als Teilzeitstudium für Berufstätige konzipiert wurde. Bei diesem Studium handelt es sich um einen sogenannten „On-Top“-Studiengang, bei dem eine vorhergegangene Ausbildung die Studienzeit auf 2 Jahre verkürzen kann. Dieser Studiengang setzt das Abitur nicht voraus.

Text und Foto: Annette Olenberg