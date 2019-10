Apfelaktion von „Fit durch Frühstück“ in Sieker

Bielefeld. Das Projekt „Fit durch Frühstück“ hat sich zum Ziel gesetzt, die Themen gesunde Ernährung und Bewegung schon in der frühkindlichen Bildung zu stärken. Es ist zurzeit in 14 Kitas in verschiedenen Bielefelder Stadtteilen implementiert:

Vier Kitas in Sieker/Stieghorst, fünf Kitas in Sennestadt, vier Kitas in Altenhagen/Baumheide sowie die „Kita Weltweit“ in Bielefeld-Mitte setzen mit der finanziellen Unterstützung der Bürgerstiftung diese Themen – auf unterschiedlichste Art und Weise um. Zum Herbst haben drei Kitas unterschiedlicher Träger in Sieker ( Butterkamp, Stralsunder Straße und Stettiner Straße ) eine gemeinsame Idee entwickelt und sich mit dem „Apfel- projekt“ etwas Besonderes einfallen lassen. Am 19. September 2019 besuchte BBS-Projektleiterin Jutta Schattmann die Kita Butterkamp, um sich vor Ort ein Bild über die „Apfelaktion“ zu machen, die an diesem Tag der Presse vorgestellt wurde.

Je vier Kinder aus den drei beteiligten Kitas konnten an der Aktion teilnehmen. Gemeinsam wurde ein einfacher Apfelkuchen mit Streuseln gebacken und Apfelsaft mit dem Entsafter hergestellt. Es gab auch die Möglichkeit, ein kleines Bilderbuch über den Apfel auszumalen. Zum Schluss wurde das Lied „In meinem kleinen Apfel“ gesungen“. Alle Beteiligten hatten viel Spaß und die Presse durfte auch ein Stück Apfelkuchen probieren. Jutta Schattmann: „Wir freuen uns über diese besondere Aktion der drei Kitas im Stadtbezirk Sieker. So wie vorgestellt wird die Aktion in allen drei Kitas umgesetzt. Dies zeigt, dass unsere Unterstützung wichtig ist und die Möglichkeit zur ganz eigenen Herangehensweise an die Themen gesundes Essen und Bewegung gibt.

Wir freuen uns darüber, dass dies so kreativ umgesetzt wird! Wir besuchen die Kitas regelmäßig, um einerseits zu gewährleisten, dass die Gelder der Bürgerstiftung projektgemäß verwendet werden. Andererseits ist es uns aber auch wichtig, den Einrichtungen die Wertschätzung für ihre Arbeit zu zeigen. Diese Form der kitaübergreifenden Projektarbeit ist das Ergebnis der gemeinsamen Besprechungen mit der BBS. Der pädagogische Austausch ist dabei besonders gelungen. Es können so auch Erfahrungen der Kitas ausgetauscht und offene Fragen beantwortet werden.“