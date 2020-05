AOK-Pflegekurse für Angehörige in Bielefeld jetzt online

Bielefeld. Damit pflegende Angehörige in Bielefeld auch in der Corona-Krise die häusliche Pflege mit dem nötigen Wissen fachlich richtig und persönlich unterstützend durchführen können, bietet die AOK NORD-WEST ihre Pflegekurse ab sofort online unter www.aok.de/nw/onlinepflegekurs an. „Mit häuslicher Pflege ermöglichen pflegende Angehörige es den Pflegebedürftigen, zu Hause wohnen zu blei-ben. Das soziale Umfeld und eine möglichst selbständige Lebensführung bleiben erhalten. Das nötige Fachwissen dafür vermitteln wir in den speziel-len Online-Pflegekursen. Das schafft Sicherheit und Vertrauen“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Matthias Wehmhöner.

Aufgrund der aktuellen Corona-Krise hat die AOK ihre Kursangebote für pflegen-de Angehörige umgestellt und bietet allen Menschen in Bielefeld ab sofort den Kurs „Pflegen zu Hause“ online als E-Learning-Angebot an. Ziel des Pflegekurses ist es, den pflegenden Angehörigen ein umfassendes Bild und das erforderliche Wissen von der Pflege zu vermitteln. Dazu gehört zum Beispiel, einen Pflegebe-dürftigen zu mobilisieren und bei der Körperpflege zu unterstützen. Oder selbst die körperliche Pflege eines Pflegebedürftigen durchzuführen. Auch Hilfe beim Ankleiden oder Toilettengang will gelernt sein. Ebenso das Wissen, wie sich Komplikationen in der Pflege vorbeugen lassen, eine sichere Medikamentenein-nahme möglich ist und vieles mehr.

Das kostenlose Online-Angebot kann von allen an der Pflege interessierten Per-sonen in Bielefeld genutzt werden. Eine Mitgliedschaft bei der AOK NORDWEST wird dafür nicht vorausgesetzt. Weitere Vorteile: Jeder kann selbst entscheiden, wann und in welcher Reihenfolge er das Programm absolviert und wie oft die Lerninhalte wiederholt werden. Wurde der Kurs erfolgreich abgeschlossen, kann sich der Teilnehmer eine entsprechende Bescheinigung herunterladen sowie das dazugehörige e-book, um die Inhalte jederzeit offline nachzulesen. Das E-Learning ist über Geräte wie Smartphone, Tablet oder PC nutzbar.

Als Mehrleistung zur persönlichen AOK-Pflegeberatung bietet die Gesundheits-kasse ihren Versicherten in Bielefeld jetzt auch eine telefonische Pflege-Hotline an. Die Pflege-Experten der AOK NORDWEST stehen den Hilfesuchenden während der üblichen Öffnungszeiten unter der kostenlosen Nummer 0800 2655 185029 gern zur Verfügung.