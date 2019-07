Freie Waldorfschule Lippe-Detmold – Anthroposophische Medizin ist Integrative Medizin – Dr. Gebriela Stammer spricht am 5. Juli bei der Abschlussveranstaltung zur diesjährigen Vortragsreihe

Detmold. Am Freitag, den 5.07.2019 um 19.00 Uhr ist Dr. Gabriela Stammer, Vorstandsmitglied in der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland e.V., zu Gast in der Freien Waldorfschule Lippe-Detmold. Zum Abschluss der diesjährigen fünfteiligen Veranstaltungsreihe spricht Dr. Gabriela Stammer zum Thema: „Anthroposophische Medizin ist Integrative Medizin“. Der Eintritt ist kostenlos. Einlass ist 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn.

Dr. med. Gabriela Stammer wurde 1964 in Schloss Hamborn geboren. Nach der Schulzeit und Abitur in Schloss Hamborn folgte das Studium in Lübeck mit anschließender Facharztausbildung in Eutin. Seit 1998 in eigener Praxis für Frauenheilkunde in Praxisgemeinschaft. Seit 2007 im erweiterten Vorstand der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte n Deutschland e.V. (GAÄD), seit 2013 Mitglied des geschäftsführenden Vorstands der GAÄ

Moderiert werden die Veranstaltungen von Christoph Harrach, Vorstand im Förderverein der Schule und Leiter des Öffentlichkeitskreises der Freien Waldorfschule

