Anmeldung für Stadtwerke run & roll day 2017 gestartet

Bielefeld. Die Anmeldephase für den Stadtwerke run & roll day 2017 in Bielefeld hat begonnen. Läufer, Skater und Jogger können sich ab jetzt einen Startplatz für das Sport-Event auf dem Ostwestfalendamm am 10. September 2017 sichern. Insgesamt acht Wettbewerbe stehen auf dem Programm des Stadtwerke run & roll day, der damit zu den vielseitigsten Sportveranstaltungen in der Region gehört. Einmal im Jahr wird für den großen Sporttag die Bielefelder Stadtautobahn für den Verkehr gesperrt. Um die Organisation kümmern sich Veranstalter Bielefeld Marketing sowie der TSVE 1890 Bielefeld als sportlicher Ausrichter der Wettbewerbe.

Auf dem Programm stehen der Lauf-Klassiker „Stadtwerke OWD Cup“ über zehn Kilometer, der „moBiel Schülerlauf“ und das „BITel Team-Running“. Für die jüngsten Sportler von drei bis sechs Jahren gibt es den „BBF Bambini-Lauf“. Die Speedskater-Elite kämpft um den Westdeutschen Speedskating Cup, Hobby-Skater gehen beim „Teuto Cup 2016“ und beim Inline-Fitnesslauf an den Start. Dazu wird wieder eine Etappe der Laufserie „ACTIVE Trailrunning-Cup“ („Classic“ und „Short“) ausgetragen.

Informationen sowie Möglichkeiten zur Online-Anmeldung gibt es unter www.run-and-roll-day.de. Die Ausschreibungen sind außerdem in der Bielefelder Tourist-Information (Niederwall 23, Tel. 0521 516999, touristinfo@bielefeld-marketing.de) erhältlich