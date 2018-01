Anmeldestart für den 72. Paderborner Osterlauf

Paderborn. Der Paderborner Osterlauf mit seinem 10km-Lauf, seiner Halbmarathondistanz, dem 5km-Lauf, den Bambini-Läufen und den Wettkämpfen für Inline-Skater, Nordic Walker und Special Olympics startet an Karsamstag, 31. März 2018. Ab sofort können sich Teilnehmer im Rahmen der Aktion „Frühbucher-Rabatt“ online auf der Website des Osterlaufs zu günstigeren Startgebühren anmelden. Er ist der älteste Straßenlauf Deutschlands, ausgerichtet vom SC Grün-Weiß Paderborn, erfreut sich dankenswerter Weise auch nach so vielen Jahrzehnten einer wachsenden Beliebtheit und gehört für viele traditionell zu Ostern, wie das Ostereiersuchen mit der Familie. Ebenso traditionell ist ab Anfang Oktober die Online-Anmeldung unter www.paderborner-osterlauf.de freigestaltet. Wer sich frühzeitig anmeldet, profitiert von Frühbucherrabatten. Die erste Melderate endet am 31. Dezember, die zweite am 28. Februar 2018, die dritte in der Karwoche. „Doch ganz so günstig, wie in den vergangenen Jahren wird es für unsere Läufer für 2018 leider jedoch nicht“, erklärt Christian Stork. Der Osterlauf-Organisationsleiter begründet die Preiserhöhung mit Auflagen, aber auch mit dem eigenen Anspruchsdenken, den hohen Qualitätsstandard des Osterlaufs stetig weiter zu verbessern. Nicht umsonst zählt der älteste Straßenlauf Deutschlands nach wie vor zu den beliebtesten Läufen in Deutschland. „Hervorragende Laufbedingungen, eine interessante Strecke sowie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sind unsere Markenzeichen“, so Stork. „Aber dank der verstärkten Teilnehmerzahlen der vergangenen Jahre sind wir gehalten, regelmäßig unser Sicherheitskonzept anzupassen sowie das Team an Sicherheitskräften zu verstärken, um eine reibungslose Veranstaltung gewährleisten zu können. „Trotz der moderaten diesjährigen Preiserhöhung steht der Paderborner Osterlauf im Preisvergleich der großen deutschen Läufe immer noch sehr gut da“, erklärt der Organisationsleiter weiter. Mathias Vetter, Vereinsmanager des SC Grün-Weiß Paderborn weist darauf hin, dass dank der angebotenen vier Preismodule die Frühbucher stärker belohnt werden, aber auch diejenigen, die sich erst im neuen Jahr für einen Start beim Osterlauf 2018 entscheiden, immer noch von einem Rabatt profitieren. Für die Grundschul- und Kindergartenkinder, die an den Bambiniläufen teilnehmen, ändert sich hingegen nichts. „Sie laufen dank des Engagements der Sparkasse Paderborn-Detmold weiterhin kostenfrei“, so Vetter.