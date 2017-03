Anmeldephase für die Frühlings-Uni 2017 an der Universität Paderborn ist gestartet

Paderborn. Wie funktioniert ein Mikroprozessor? Was sind Ozobots? Und was macht eine Nanophysikerin? Vom 10. bis 13. April haben Schülerinnen der Mittel- und Oberstufe wieder die Möglichkeit, durch spannende Vorlesungen, Laborexperimente und Workshops echte „Uni-Luft“ zu schnuppern und gleichzeitig mehr über die MINT-Fächer, die an der Universität Paderborn angeboten werden, zu erfahren. Anmeldungen vom 22. Februar bis 1. April unter www.upb.de/fgi.

Das Schnupperstudium bietet den Schülerinnen die Chance, ihre Fähigkeiten auszuprobieren, ihr Wissen zu vertiefen, Gleichgesinnte kennenzulernen und ganz allgemein in den Studienalltag hinein zu schnuppern. Neben den technischen und ingenieurwissenschaftlichen Inhalten steht aber auch der Spaß am Experimentieren im Vordergrund. Darüber hinaus bietet ein Round Table Dating die Gelegenheit, erfolgreiche MINT-Frauen aus Wissenschaft und Wirtschaft zu ihrem Werdegang zu befragen und einen Einblick in spezielle Fachbereiche zu erhalten.

Im vergangenen Jahr konnte mit über 80 Teilnehmerinnen ein neuer Rekord verbucht werden. Gefragt, was ihnen besonders gefallen hat, betonten die Schülerinnen vor allem den authentischen Einblick ins „Uni-Leben“ und die Vielfalt der über 30 angebotenen Veranstaltungen.

Foto (Universität Paderborn): Schülerinnen experimentieren während der Frühlings-Uni.