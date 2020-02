Anmeldephase an den Berufskollegs des Kreises Höxter startet jetzt

Das Berufskolleg Kreis Höxter öffnet an beiden Standorten in Brakel, Klöckerstr. 10, und in Höxter, Im Flor 35, ebenfalls am 8. Februar von 9 bis 13 Uhr seine Türen zu einem Beratungs- und Anmeldetag. „Beim Beratungstag können sich Interessierte ein Bild von der guten Ausstattung machen. Im Rahmen einer individuellen Schullaufbahnberatung können sich die Jugendlichen gemeinsam mit ihren Eltern über ihre Bildungskarriere informieren“, so der Leiter des Berufskollegs Kreis Höxter, Michael Urhahne. Wer Interesse an Wirtschaft und Verwaltung, Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Sozial- und Gesundheitswesen oder Metall-, Elektro-, Holz-, Bau- und Informationstechnik hat, erhält Einblicke in die verschiedenen Bildungsgänge an den drei Standorten.

Weitere Informationen:

Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg des Kreises Höxter in Warburg

Telefon: 05641 / 7625-0

verwaltung@jcsbk.de

www.jcsbk.de