Anlaufstelle für Corona-Verdachtsfälle im Kreis Paderborn

Kreis Paderborn. Die zentrale Anlaufstelle für Corona-Verdachtsfälle hat in Paderborn am heutigen Montag, 16, März, ihre Arbeit aufgenommen. Das Paderborner Kreisgesundamt macht eindringlich darauf aufmerksam, dass nur in begründeten Verdachtsfällen getestet wird. Wer ohne Bescheinigung des Hausarztes bzw. ohne Termin des Gesundheitsamtes in die Anlaufstelle kommt, erhält keinen Zutritt. „Wer in diesen Tagen Husten oder Schnupfen hat, muss sich nicht automatisch mit Corona-Viren angesteckt haben“, betont die leitende Amtsärztin Dr. Constanze Kuhnert vom Paderborner Kreisgesundheitsamt. Der Hausarzt klärt im Telefonat mit seinem Patienten, ob nach den Kriterien des Robert Koch-Instituts (RKI) eine Ansteckung vorliegen könnte. Ist der Arzt der medizinischen Ansicht, dass der Verdacht begründet ist, stellt er eine Bescheinigung aus, die er an das Paderborner Kreisgesundheitsamt faxt. Eine Terminvergabe erfolgte gestaffelt, um in der Anlaufstelle selbst den geforderten Mindestabstand von1,5 bis 2 m einhalten zu können. „Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger um Geduld. Nicht jeder kann gleich sofort einen Termin bekommen. Und vor allem können wir nicht alle gleichzeitig testen“, bekräftigt Kuhnert.