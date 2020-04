Anhaltende Coronavirus-Pandemie zwingt auch NOVENTI OPEN zur Verlegung

Eintrittskarten behalten Gültigkeit für 2021 • „Dankeschön“ für treue Tennis-Fans

HalleWestfalen. Die 28. NOVENTI OPEN können wegen der anhaltenden Coronavirus/COVID-19-Pandemie nicht zum geplanten Zeitpunkt im Juni 2020 stattfinden und müssen in das kommende Jahr verlegt werden. Nach gemeinsamen Beratungen der Herren-Spielervereinigung ATP (Association of Tennis Professional) mit den Turnierveranstaltern wurde am heutigen Mittwoch (01. April) die gesamte Rasensaison im Profitennis bis einschließlich 12. Juli verlegt, dem Tag des ursprünglich vorgesehenen Herren-Finales in Wimbledon.

„Es ist ein bedauerlicher Schritt. Aber er ist vor dem Hintergrund der aktuellen Situation alternativlos“, erklärt Ralf Weber, Turnierdirektor der NOVENTI OPEN. „Wir möchten uns in diesem Moment aber auch bei allen Partnern, Sponsoren und Helfern für ihr Verständnis und ihre Solidarität bedanken. Wir alle richten nun den Blick auf das Jahr 2021, in dem jetzt unsere 28. Turnierauflage ausgetragen wird.“ Dann findet Deutschlands bedeutendes ATP-Tennisevent in der OWL ARENA in HalleWestfalen vom 12. bis 20. Juni 2021 statt.

Dankeschön für treue Fans: Verlosung von VIP-Loge-Plätzen mit VIP-Zugang

Fünf-Euro-Wertgutschein für NOVENTI OPEN-Fanshop 2021 oder für ausgewählte Veranstaltung ab Sommer 2021

Turnierchef Ralf Weber kündigt bereits an, dass sich das renommierte Haller ATP 500er-Rasenevent, die NOVENTI OPEN, im kommenden Jahr mit einem „Dankeschön“ bei ihren treuen Fans bedanken werden: „Der Erfolg unseres Turniers ist unzertrennlich mit den vielen hunderttausend Besuchern verbunden, die seit den ersten Tagen immer wieder nach Halle gekommen sind. Das haben wir nie vergessen, und das vergessen wir gerade in dieser bedrückenden Situation nicht.“ Auch für die diesjährige Turnierauflage wurden mehr als 110.000 Zuschauer erwartet, denen neben Weltklassetennis auch ein hochklassiges Rahmenprogramm geboten worden wäre.

Weber weiter: „Unser Dankeschön an die treuen Fans: Jeder Kunde, der bis dato eine Eintrittskarte für das Turnier 2020 erworben hat, erhält einen Fünf-Euro-Wertgutschein (Anm.: Weitere Informationen am Fließtext-Ende im Infokasten). Des Weiteren verlosen wir zeitnah über unsere Social Media-Kanäle für 21 Gewinner plus jeweils eine Begleitperon einen Tag in der „NOVENTI OPEN Dankes-Loge“ – zwei exklusive VIP-Logen-Plätze mit Zugang zum gesamten VIP-Bereich.“

„Und aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, sagt Ralf Weber weiter, der zudem betont, dass „auch im kommenden Jahr unserem Publikum ein herausragendes ‚Tennistainment‘ präsentiert wird – allen voran mit Tennis-Superstar Roger Federer, der bekanntlich einen lebenslangen Kontrakt während seiner aktiven Zeit als Profi mit uns vereinbart hat. Bereits heute starten wir mit den Planungen für die 28. NOVENTI OPEN. Wir kommen 2021 noch stärker wieder – mit Spitzensport, Entertainment und Lebensfreude!“ Und der Schweizer Federer ergänzt: „Wir erleben schwierige Zeiten, wir werden jedoch daraus gestärkt hervorgehen. Bereits heute freue ich mich über meine Rückkehr nach Halle im nächsten Jahr. Bleiben Sie gesund!“

Turnier-Namensgeber NOVENTI bekräftigt Engagement und verlängert für die Jahre 2021 bis 2023

Der Namensgeber des prestigeträchtigen ATP 500er-Wettbewerbs NOVENTI, Deutschlands Marktführer im Gesundheitsmarkt, bekräftigt unterdessen sein Engagement am Standort HalleWestfalen. Die apothekereigene Unternehmensgruppe hält weiterhin an ihrem Drei-Jahres-Engagement fest und fungiert auch 2021 bis 2023 als Namenspartner des weltweiten Spitzenturniers. Bei Roger Federers zehntem Titelgewinn im vergangenen Jahr war NOVENTI erstmals Namensgeber der NOVENTI OPEN.

Dr. Hermann Sommer, Vorstandsvorsitzender NOVENTI Health SE: „Für uns als Gestalter des deutschen Gesundheitswesens steht selbstverständlich die Gesundheit der Menschen und deren Schutz an oberster Stelle. Das zeigen wir auch durch unsere große „Initiative gegen Corona“ zur Stärkung des deutschen Gesundheitssystems. Daher unterstützen wir natürlich die ATP-Entscheidung.“

Dr. Sven Jansen, NOVENTI-Vorstand, ergänzt: „Wir wollen bereits jetzt ein Zeichen für die NOVENTI OPEN und für den Tennisstandort Deutschland setzen und haben daher bereits gestern unseren Dreijahresvertrag auf die Jahre 2021 bis 2023 ausgeweitet. Auch bei den NOVENTI OPEN 2021 werden wir unser Engagement für ein gesundes und nachhaltiges Turnier fortsetzen – wir freuen uns bereits jetzt darauf.

Hauptsponsor Tennis-Point fokussiert bereits heute NOVENTI OPEN 2021

Auch Hauptsponsor Tennis-Point, der renommierte Multichannel-Händler aus dem benachbarten Herzebrock-Clarholz (Nordrhein-Westfalen), bleibt den NOVENTI OPEN bis 2022 eng verbunden. „Wir hätten gerne schon in diesem Jahr unsere erweiterten Angebote allen Fans präsentiert“, bedauert Christian Miele, Geschäftsführer der Tennis-Point GmbH, fokussiert die geplante, intensive Kooperation nun auf kommendes Jahr: „Es gilt ab sofort, dass alle im Tennis zusammenhalten und, wo nötig, die Perspektive auf 2021 richten. Unser Ziel ist weiterhin, den Besuchern ein außergewöhnliches Fan-Erlebnis zu vermitteln.“ Das Unternehmen plant unter anderem ein großes „Tennis-Point Village“ mit mehreren Verkaufszelten rund um das Thema Tennissport zu installieren, zudem wird auch ein Court für den Trendsport „Padel“ aufgebaut.

Sponsoring-Partner der OWL ARENA unterstützen Turnier-Verlegung

Am 14. Januar 2020 wurde mit der Umbenennung in OWL ARENA eine neue Ära in HalleWestfalen eingeläutet. Die prominente Veranstaltungsstätte in der ostwestfälischen Lindenstadt erhielt eine neue Konzeption, in der bis zu 16 namhafte Sponsoren aus der Region Ostwestfalen-Lippe eingebunden werden. „Wir haben seit dem nur positive Resonanz von sämtlichen Partnern und Sponsoren erhalten“, so Geschäftsleiter Ralf Weber (OWL Sport & Event GmbH & Co. OHG). „Sie alle haben ihre außerordentliche Identifikation zu der Region Ostwestfalen-Lippe betont und ihre Verbundenheit zur OWL ARENA zum Ausdruck gebracht.“ Und Geschäftsleiter Alexander Hardieck ergänzt, dass „auch von Seiten unserer Besucher und Gäste sämtliche Reaktionen erfreulich und anerkennend ausgefallen sind.“

So wird die Turnier-Verlegung der 28. NOVENTI OPEN in das Jahr 2021 auch von Martin J. Hörmann, persönlich haftender Gesellschafter der Hörmann Gruppe (Steinhagen) befürwortet: „In der derzeitigen Ausnahmesituation ist es eine richtige und verantwortungsbewusste Entscheidung, die diesjährigen NOVENTI OPEN in Halle zu verlegen. Wir blicken stattdessen mit Vorfreude auf das Jahr 2021 und sind uns sicher, dass das renommierte ATP-Rasenturnier wie gewohnt stattfinden kann.“ „Wir haben größtes Verständnis für diesen Schritt. Auch wenn es natürlich für alle Tennis Fans sehr bedauerlich ist, ist es die richtige Entscheidung und zeugt von Verantwortungsbewusstsein.“ Auch Michael Zink, Geschäftsführer der August Storck KG (HalleWestfalen) erklärt: „Wir haben größtes Verständnis für diesen Schritt. Auch wenn es natürlich für alle Tennis Fans sehr bedauerlich ist, ist es die richtige Entscheidung und zeugt von Verantwortungsbewusstsein.“

In dieser Sponsoring-Konzeption sind bislang 14 partnerschaftliche Vertragsbeziehungen mit der OWL Sport & Event GmbH & Co. OHG und folgenden Unternehmen vereinbart worden: DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA, August Storck KG, Beresa OWL GmbH & Co. KG, DMG MORI AG, Gauselmann AG, Gehring-Bunte Getränke-Industrie & GmbH & Co. KG, heristo AG, Hörmann KG Verkaufsgesellschaft, Johannes Lübbering GmbH, Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG, Porta Holding GmbH & Co. KG, Schüco International KG, Wortmann AG und der Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG.

Die bereits erworbenen Tickets für das diesjährige ATP 500er-Rasenevent, die 28. NOVENTI OPEN in HalleWestfalen, behalten für die Verlegung in das kommende Jahr ihre Gültigkeit. Im Zuge dessen werden die jeweiligen Kartenbesitzer gesondert angeschrieben, um die Ticketinhaber über die Details zu informieren.

Der Gutschein im Wert von fünf Euro kann im Rahmen der 28. NOVENTI OPEN (12. bis 20. Juni 2020) im NOVENTI OPEN-Fanshop eingelöst werden. Oder ist für eine ausgewählte Veranstaltung, die ab Sommer 2021 entweder in der OWL ARENA oder im OWL EVENT CENTER stattfinden wird, einzulösen. Dies ebenfalls ausschließlich im Rahmen der NOVENTI OPEN 2021 entweder im OWL ARENA TICKET CENTER oder in unserem Online-Ticket-Shop.

