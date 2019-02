Anfängerkurs „Imkerei und Bienen halten“ – noch 4 Plätze frei

Höxter. In Trägerschaft des Imkervereins Höxter e.V. startet der nächste Anfängerkurs Imkerei und Bienen halten mit einer kostenlosen Infoveranstaltung am 23.02.2019 / 10:00 Uhr in Marienmünster.

An 11 Samstagen von Mai 2019 bis November 2020 werden die imkerlichen Tätigkeiten im Jahresverlauf vermittelt. In den ersten vier Schulungsterminen werden die Honigbiene, Betriebsweise und Materialien vorgestellt, sowie Jungvölker gebildet. In der dann folgenden Winterpause haben die Teilnehmer*innen Zeit, erforderliches Material anzuschaffen, um im folgenden Frühjahr mit dem ersten kleinen Bienenvolk im eigenen Garten durchzustarten. Somit sammeln die Kursteilnehmer*innen schon während der weiteren 7 Schulungstermine Erfahrungen im richtigen Umgang mit den eigenen Bienen.

Wichtig ist es der Referentin und ausgebildeten Bienensachverständigen, Angelika Pierenkemper, eine Betriebsweise zu vermitteln, die für 2-4 Bienenvölker mit einem Zeitaufwand von ½ Tag pro Woche auskömmlich ist. Denn „Neuimker*innen von heute sind 30 – 40 Jahre jung, berufstätig und haben Familie; und somit nur ein begrenztes Zeitfenster für das neue Hobby.“

Dass die Bienenhaltung in der heutigen Zeit eine enorm wichtige Tätigkeit ist, um diese nützlichen Tiere zu unterstützen ist vielen (naturliebenden) Menschen bewusst. Jedoch der gute Wille allein zählt nicht. Mann/Frau muss die Imkerei aktiv angehen, und das auch noch richtig! Denn hier zählt nicht nur gut gemeint, es muss auch gut gemacht sein, sagt die engagierte Imkerin Angelika Pierenkemper.

Kostenlose Infoveranstaltung am Samstag 23.02.2019/ 10:00 Uhr in der Imkerei-Hohehaus, Hohehaus 10, Marienmünster-Hohehaus.

Um Anmeldung wird gebeten unter: info@imkerei-hohehaus.de www.imkerei-hohehaus.de