Anerkennungspreis für Malerei von Aatifi

Bielefeld/Hamm. Im Gustav-Lübcke-Museum in Hamm sind am 30. September in der Übersichtsausstellung „HIER und JETZT – Aktuelle Kunst in Westfalen“ vier Preise vergeben worden. Unter den Ausgezeichneten: der in Bielefeld ansässige afghanisch-deutsche Künstler Aatifi, der in der Sonderausstellung mit großformatiger Malerei vertreten ist. Die feierliche Würdigung nahmen Vertreter des Museums, der Stadt und der Stiftung der Sparkasse vor über 400 Gästen vor.

Zum sechsten Mal ist die Museumsausstellung „Hier und Jetzt“ mit Werken aus den Bereichen Malerei, Grafik, Bildhauerei, Objektkunst und Installation bis hin zu Fotografie und Videokunst ausgerichtet worden. Aus Arbeiten von 61 Künstlerinnen und Künstlern hat eine elfköpfige Jury „nach intensiver Diskussion“ die Malerei der mexikanisch-stämmigen Künstlerin Sandra de Pilar (Soest) für den Kunstpreis der Stadt Hamm (Hauptpreis mit 5.000 Euro) ausgewählt. Die hohe Qualität der in die engere Wahl genommenen Kunstwerke habe eine Entscheidung sehr schwer gemacht, erläuterte Jurymitglied Torsten Cremer, Vorsitzender der Stiftung der Sparkasse Hamm für Kunst und Kulturpflege. Deshalb wurden kurzerhand zwei mit jeweils 1.000 Euro dotierte Anerkennungspreise geschaffen. Aatifi erzeuge in seiner abstrakt-skripturalen Malerei mit Dynamik, Expression und Farbe lichtdurchflutete Räumlichkeit, mit seiner Synthese aus temperamentvollen kalligrafischen Komponenten und Stilmitteln moderner westlicher Kunstschaffer kultur- und länderübergreifende Brücken, so die Jurybegründung.

Zu den Entscheidern gehörten auch Ausstellungskuratorin Dr. Diane Lenz-Weber, Mitglieder des Kunstvereins Hamm und Kulturvertreter der Stadt. Der zweite Anerkennungspreis ging an die Hammer Künstlerin Ina Jenzelewski, den Publikumspreis erhielt Ulrike Lindken aus Münster. Die Schau im Gustav-Lübcke-Museum, Neue Bahnhofstraße 9 in 59065 Hamm geht bis zum 28. Oktober 2018, der Eintritt ist anlässlichdes 25-jährigen Jubiläums des Museumsneubaus von jetzt an frei. Weitere Informationen unter www.aatifi.de und www.museum-hamm.de.